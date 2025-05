ETV Bharat / state

एमसीबी में नशे के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, कांग्रेस ने चिरमिरी पुलिस को सौंपा ज्ञापन - PROTEST AGAINST DRUG ABUSE

कांग्रेस ने चिरमिरी पुलिस को सौंपा ज्ञापन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 23, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 3:48 PM IST 3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर:नगर पालिका निगम चिरमिरी में 40 वार्ड हैं. कांग्रेस का आरोप है कि इन दिनों यहां अवैध कारोबार तेजी से पनप रहा है. गांजा, कच्ची महुआ शराब और कबाड़ का गोरखधंधा खुलेआम फल फूल रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिरमिरी थाना प्रभारी को एमसीबी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के नाम ज्ञापन सौंपा. अवैध कारोबार पर रोक की मांग: कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर चिरमिरी क्षेत्र में चल रहे इन अवैध कारोबारों पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा, "चिरमिरी में नशे का कारोबार अब बच्चों तक पहुंच चुका है. स्कूल जाने वाले मासूमों के हाथों में गांजा और शराब की बोतलें आ गई हैं. यह बेहद चिंता का विषय है. चाहे नशे का व्यापार हो, चाहे कबाड़ का गोरखधंधा या कोयले की अवैध तस्करी, सब कुछ पुलिस की मिलीभगत और सत्ता संरक्षण में चल रहा है. एमसीबी में नशे के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा (ETV Bharat) बीजेपी पर साधा निशाना: कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के डोमरू रेड्डी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार गैस सिलेंडर के दाम कम करने की बात कर रही थी, अब ये लोग ब्लेंडर के दाम पर उतर आए हैं. कोयला कहां बेचा जा रहा है, किसे बेचा जा रहा है, यह सब सत्ताधारी दल की जानकारी में है. सत्ता संरक्षण के बिना इतने बड़े पैमाने पर संगठित अपराध नहीं हो सकता."

