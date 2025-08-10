रायपुर: वोट चोरी मामले में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. इस दौरान राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेशल स्क्रीनिंग भी गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ियों को लेकर हुई 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. इसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए.

चुनाव में गड़बड़ी का आरोप: कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की बातों को गंभीर बताते हुए कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में गड़बड़ियां साफ दिखाई दे रही हैं. साथ ही दावा किया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है. छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओ ने कहा कि, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे हैं, वे गंभीर और प्रमाणिक हैं. चुनाव आयोग को इसका जवाब देश की जनता को देना चाहिए.

रायपुर में राहुल गांधी की PC की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चुनाव आयोग की मिलीभगत के बिना इस तरह की गड़बड़ी संभव नहीं है. एक ही व्यक्ति का नाम और फोटो मतदाता सूची में कई जगह हैं. बीजेपी चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह बात कर रही है, जबकि जवाब आयोग को देना चाहिए.— ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री

कांग्रेस की चुनाव आयोग से दो मांगें

मशीन-पठनीय मतदाता डेटा (machine-readable voter data) को तुरंत सार्वजनिक किया जाए.

सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए और राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया जाए.

केंद्रीय चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर सरकार बना रहे हैं. मतदाता सूची में सैकड़ों गड़बड़ियां हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया- धनेंद्र साहू, पूर्व पीसीसी चीफ

बार-बार बीजेपी का आयोग की ओर से बोलना, दोनों की मिलीभगत को दिखाता है.— सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

प्रदेश और जिलों में स्क्रीनिंग का आयोजन: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के निर्देश पर सभी जिलों में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग दिखाई गई. रायपुर में इस स्क्रीनिंग के दौरान सत्य नारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, ताम्रध्वज साहू, अमितेश शुक्ला, छाया वर्मा, सुशील आनंद शुक्ला, विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे एवं जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए.