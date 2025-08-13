रांची: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. इसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन की आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है.

जन जन तक पहुंचाएगी 'वोट चोरी' का वोट: कांग्रेस

AICC की ओर से लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि जिस तरह से सात अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का मामला उठाया था, उसके बाद कांग्रेस इस मामले को जन जन तक लेकर जाएगी. इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा. इसके पहले चरण में विपक्ष के सभी सांसदों ने दिल्ली में चुनाव कार्यालय तक मार्च किया था. 14 अगस्त की शाम 6:30 मिनट पर रांची सहित देशभर के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालेंगे.

जानकारी देते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (Etv Bharat)

14 अगस्त को रांची में कैंडल मार्च

रांची के कैंडल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप के साथ, कांग्रेस विधायक, मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होगे. 14 अगस्त की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के सभी अग्रणी विभागों के चेयरमैन और सभी जिलाध्यक्षों को कैंडल मार्च को ऐतिहासिक बनाने के लिए शामिल होना है.

22 अगस्त से 7 सितंबर तक कई राज्यों में विशाल रैली

झारखंड पीसीसी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि AICC ने यह फैसला लिया है कि 'वोट चोरी' और SIR के खिलाफ कांग्रेस, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक, देश के अलग अलग राज्यों में विशाल रैली करेगी.

15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत और 'वोट चोरी' के खिलाफ 15 सितंबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. AICC ने 'वोट चोरी' के खिलाफ कम से कम 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा है.

22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक

केशव महतो कमलेश ने बताया कि 'वोट चोरी' के खिलाफ झारखंड में होने वाली विशाल रैली की डेट और जगह तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक होगी. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता, विधायक, कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे.

