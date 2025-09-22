ETV Bharat / state

सूरज माली मारपीट प्रकरण: पीसीसी की जांच टीम कपासन पहुंची, घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया

कपासन में सूरज माली पर हमले के मामले में कांग्रेस की जांच टीम ने परिवार से मुलाकात की.

suraj mali assault case
कपासन में पीसीसी टीम (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: सोशल मीडिया के जरिए कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को कपासन पहुंची. टीम ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा जानी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. प्रदर्शनकारियों से भी संवाद किया तथा प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा की. टीम ने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस समिति का गठन किया है. टीम में पीसीसी महासचिव मोहन डागर, श्रम सलाहकार समिति सदस्य जगदीशराज श्रीमाली, पीसीसी सचिव ताराचंद सैनी और भैरूलाल चौधरी स्वयं शामिल हैं.चौधरी ने कहा कि यह रिपोर्ट सौंपने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कपासन आ सकते हैं. सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज का जो मंच बना है, उसे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में समर्थन मिल रहा है.

पढ़ें: पानी की मांग उठाने वाले युवक के परिवार से धरने पर मिले गहलोत, कहा- भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर आवाज उठाने वाले युवक पर हमला, कपासन में सियासी सरगर्मी तेज, कांग्रेस हुई हमलावर

चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक केवल 'डमी' आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि असली मुख्य आरोपी और षड्यंत्रकारी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक असली आरोपी नहीं पकड़े जाते, आंदोलन जारी रहेगा.

आठवें दिन भी मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर: हमले को आठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने या षड्यंत्र का खुलासा करने में सफल नहीं हुई है. सूरज माली का इलाज अहमदाबाद के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां उनका ऑपरेशन होना है.

गिरफ्तार आरोपियों का रिमांड बढ़ा: कपासन सीआई रतन सिंह ने बताया कि हमले के बाद गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को पहले तीन दिन के रिमांड पर लिया गया था. अब पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर तीन दिन का और रिमांड ले लिया है. पीसीसी महासचिव मोहन डागर ने कहा कि यदि सूरज माली को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस इस मामले को पूरे राजस्थान में उठाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

ATTACK ON YOUTHPCC TEAM IN KAPASANRUCKUS ON DEMANDING WATERISSUES RAISED ON INSTAGRAMSURAJ MALI ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

OpenAI ला रहा ChatGPT वाला स्मार्ट डिवाइस, 2027 में लॉन्च की उम्मीद: रिपोर्ट

जानें क्या है रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, जो सुरक्षित और तेज यात्रा संभव बनाती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.