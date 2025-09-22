सूरज माली मारपीट प्रकरण: पीसीसी की जांच टीम कपासन पहुंची, घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया
कपासन में सूरज माली पर हमले के मामले में कांग्रेस की जांच टीम ने परिवार से मुलाकात की.
Published : September 22, 2025 at 8:59 PM IST
चित्तौड़गढ़: सोशल मीडिया के जरिए कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पांच सदस्यीय जांच टीम सोमवार को कपासन पहुंची. टीम ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर उनकी पीड़ा जानी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. प्रदर्शनकारियों से भी संवाद किया तथा प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा की. टीम ने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपेगी.
कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस समिति का गठन किया है. टीम में पीसीसी महासचिव मोहन डागर, श्रम सलाहकार समिति सदस्य जगदीशराज श्रीमाली, पीसीसी सचिव ताराचंद सैनी और भैरूलाल चौधरी स्वयं शामिल हैं.चौधरी ने कहा कि यह रिपोर्ट सौंपने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कपासन आ सकते हैं. सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज का जो मंच बना है, उसे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में समर्थन मिल रहा है.
चौधरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अभी तक केवल 'डमी' आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि असली मुख्य आरोपी और षड्यंत्रकारी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक असली आरोपी नहीं पकड़े जाते, आंदोलन जारी रहेगा.
आठवें दिन भी मुख्य आरोपी पकड़ से बाहर: हमले को आठ दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ने या षड्यंत्र का खुलासा करने में सफल नहीं हुई है. सूरज माली का इलाज अहमदाबाद के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां उनका ऑपरेशन होना है.
गिरफ्तार आरोपियों का रिमांड बढ़ा: कपासन सीआई रतन सिंह ने बताया कि हमले के बाद गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को पहले तीन दिन के रिमांड पर लिया गया था. अब पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर तीन दिन का और रिमांड ले लिया है. पीसीसी महासचिव मोहन डागर ने कहा कि यदि सूरज माली को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस इस मामले को पूरे राजस्थान में उठाएगी.