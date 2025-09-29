ETV Bharat / state

कांग्रेस में धड़ेबंदी के बीच जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे पीसीसी चीफ डोटासरा

गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन 1 अक्टूबर को है. इस मौके पर पीसीसी वॉर रूम में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा.

Hoardings put up for dotasra birthday
जन्मदिन को लेकर ​लगे होर्डिंग्स (ETV Bharat Jaipur)
September 29, 2025

जयपुर: कांग्रेस में नेताओं की घर वापसी ने एक बार फिर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और धड़ेबंदी को उजागर कर दिया है. इसी धड़ेबंदी के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 1 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटे हैं. 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 तक कांग्रेस कार्यकर्ता और डोटासरा समर्थक नेताओं का पीसीसी वॉर रूम में जमावड़ा लगेगा. डोटासरा के जन्मदिन को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए उनके समर्थक नेता इन दिनों जोर-जोर से तैयारी में जुटे हुए हैं. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी जन्मदिन से जुड़े बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं, तो वहीं जन्मदिन का कार्यक्रम पीसीसी वॉर रूम में रखा गया है. वहीं डोटासरा समर्थक नेताओं ने पीसीसी मुख्यालय में भी बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखा है.

आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे डोटासरा: वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम में पीसीसी अध्यक्ष अपने जन्मदिन के मौके पर सुबह से दोपहर तक पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. दूर दराज से जो भी लोग जयपुर आएंगे, वे मुलाकात करेंगे और उसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहे हैं. इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं खासकर डोटासरा समर्थक नेताओं को फोन किया जा रहे हैं और उन्हें जयपुर आने का निमंत्रण दिया जा रहा है. इसके अलावा सभी जिलों में रक्तदान शिविर, अस्पतालों और कुष्ठ आश्रमों में भोजन और फल वितरण जैसे कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

डोटासरा के जन्मदिन को लेकर जोर-शोर से हो रही तैयारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बड़ा बयान : डोटासरा बोले- सरकार दिसंबर के बाद सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएगी

नई पावर सेंटर के रूप में उभरे डोटासरा: वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा ने डोटासरा के जन्मदिन पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन को एक नई पावर सेंटर के तौर पर बता रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति दिलाई है और साथ ही शेखावाटी अंचल में भी चूरू, झुंझुनू और सीकर लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में डाली है. उससे कहीं न कहीं उनका कद बढ़ा है और जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष पद पर भी उनके कार्यकाल का छठ वर्ष चल रहा है. यह दर्शाता है कि पार्टी हाईकमान का उन पर विश्वास है. आमतौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है. ऐसे में अगर डोटासरा एक नई पावर सेंटर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. उन्होंने राजस्थान में अपनी टीम खड़ी की है, ग्रास रूट से लेकर प्रदेश लेवल संगठन को मजबूत किया है.

पढ़ें: बीकानेर में डोटासरा के दौरे के बाद संगठन महासचिव ने दिया इस्तीफा, जानिए वजह

7 सितंबर को पायलट ने भी किया था शक्ति प्रदर्शन: इससे पहले 7 सितंबर को पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ में शक्ति प्रदर्शन किया था, जहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे तो वहीं कई विधायक और पार्टी के कई पूर्व विधायक भी जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

