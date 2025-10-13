ETV Bharat / state

कांग्रेस पर्यवेक्षक राजू बोले- संगठन में 50 फीसदी पद एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को देंगे

जयपुर: कांग्रेस पर्यवेक्षक और आंध्र प्रदेश के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जीआर राजू का कहना है कि अहमदाबाद में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए थे, उसी के मुताबिक संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है. पार्टी की भावना है कि जिलाध्यक्ष के चयन में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाए. संगठन सृजन अभियान में जिलाध्यक्षों के चयन सहित कई अन्य मुद्दों पर आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और जयपुर के पर्यवेक्षक जीआर राजू ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पेश है बातचीत के प्रमुख अंश...

सवाल : जिलाध्यक्ष के चयन के लिए एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, क्या इसमें पारदर्शिता रहेगी?

जवाब : बिल्कुल, इसमें पारदर्शिता है. यह प्रक्रिया पहले गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कई अन्य प्रदेशों में हो चुकी है. राजस्थान 10वां राज्य है जहां पर संगठन सृजन अभियान चल रहा है और राजस्थान में भी इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. वरिष्ठ नेताओं के साथ ही ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनसे उनके विचार लिए जा रहे हैं. रायशुमारी की जा रही है. सभी लोग संतुष्ट हैं और सबसे अच्छी बात है कि पार्टी हाईकमान की जो भावना थी कि जिलाध्यक्ष के चयन के लिए पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भी राय ली जाए, उसी अनुरूप काम किया जा रहा है.

कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जीआर राजू से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सवाल : दावेदारी के दौरान शक्ति प्रदर्शन और गुटबाजी भी बाहर आ रही है. क्या यह पार्टी के लिए सही है?

जवाब : कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन सभी दावेदारों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं. लोग आकर मिल रहे हैं. हम तो सभी से मिलना चाहते हैं और संगठन सृजन अभियान के तहत जो गाइडलाइन थी, उसी के अनुसार तो हमें पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा पत्रकार, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल्स लोगों से मुलाकात करनी है. उनके भी विचार लेने हैं. जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से भी मिलना है. जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है. हम चाहते हैं कि यहां पर अच्छा फैसला हो. यहां पर दो विधायक, दो पूर्व मंत्री हैं. पांच नेता ऐसे भी हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं. सभी से बातचीत कर रहे हैं.

पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक हमें 6 नाम का पैनल तैयार करके दिल्ली भेजना है. राहुल गांधी की जो सोच है, उसको भी आगे लेकर चलना है. जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिला को 50 फीसदी पद देने हैं. यह फैसला हमने गुजरात के अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में लिया था. पर्यवेक्षक 6 नाम का पैनल तैयार करके पार्टी हाईकमान को देंगे. उसके बाद पार्टी हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक कर जिलाध्यक्ष के नाम पर विचार करेंगे और नाम फाइनल करके इसकी घोषणा करेंगे.

सवाल : क्या जिलाध्यक्ष पद के लिए उम्र का क्राइटेरिया तय किया गया है?