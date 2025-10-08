ETV Bharat / state

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान प्रभारी बोले, एक महीने में मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलों के बाद प्रदेश स्तर पर भी बदलाव देखने को मिलेंगे.

Congress leader Rajesh Lilothia
कांग्रेस नेता राजेश लिलोठिया (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 6:12 PM IST

बीकानेर: कांग्रेस में चल रही संगठन सृजन अभियान प्रक्रिया के तहत हर जिले में दीपावली के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा होगी. जिलों के बाद प्रदेश और ब्लॉक स्तर तक भी संगठन का नए सिरे से सृजन होगा. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान प्रभारी पूर्व मंत्री और SC मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी की सोच के चलते ही कांग्रेस सृजन संगठन अभियान शुरू हुआ. इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए समर्पित है और कुछ करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए. इसीलिए खुले तौर पर आवेदन के जरिए अपनी बात कहते हुए हर व्यक्ति दावेदारी कर सकता है.

क्रॉस चेक के लिए हो रहा सर्वे: कांग्रेस संगठन की सृजन अभियान की इस प्रक्रिया के अलावा राहुल गांधी की ओर से अलग से समानांतर रूप से आंतरिक रूप से सर्वे कराए जाने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि यह संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली है. यह अच्छी बात है, ताकि हम लोगों की जो रिपोर्ट हो, वह धरातल पर हो और आंतरिक सर्वे और हमारी रिपोर्ट एक जैसी हो. इससे निर्णय लेने में आसानी होगी और पारदर्शिता के साथ संगठन में नियुक्ति होगी.

एक महीने में मिलेंगे नए जिलाअध्यक्ष: लिलोठिया ने बताया कि देश के दूसरे राज्यों में इस अभियान के तहत की गई कवायद का परिणाम आने लगा है. कई जगह नए अध्यक्ष की घोषणा हुई है. आने वाले तीन-चार दिनों में पंजाब सहित दूसरे राज्यों में भी नए संगठन का गठन हो जाएगा. राजस्थान की रिपोर्ट हम 10 दिन में दे देंगे और अगले एक महीने के भीतर राजस्थान में भी नए जिला अध्यक्ष देखने को मिलेंगे. जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भी संगठन सृजन अभियान के तहत घोषणा होगी. ब्लॉक लेवल पर भी इस अभियान के तहत नए पदाधिकारी होंगे.

NEW DISTRICT PRESIDENTS OF CONGRESSCONGRESS LEADER ON NEW SELECTIONSINTERNAL SURVEY OF CONGRESSCONGRESS ORGANIZATION CREATION

