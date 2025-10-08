ETV Bharat / state

कांग्रेस संगठन सृजन अभियान प्रभारी बोले, एक महीने में मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष

बीकानेर: कांग्रेस में चल रही संगठन सृजन अभियान प्रक्रिया के तहत हर जिले में दीपावली के बाद नए अध्यक्ष की घोषणा होगी. जिलों के बाद प्रदेश और ब्लॉक स्तर तक भी संगठन का नए सिरे से सृजन होगा. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान प्रभारी पूर्व मंत्री और SC मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी की सोच के चलते ही कांग्रेस सृजन संगठन अभियान शुरू हुआ. इसका उद्देश्य है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए समर्पित है और कुछ करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए. इसीलिए खुले तौर पर आवेदन के जरिए अपनी बात कहते हुए हर व्यक्ति दावेदारी कर सकता है.

क्रॉस चेक के लिए हो रहा सर्वे: कांग्रेस संगठन की सृजन अभियान की इस प्रक्रिया के अलावा राहुल गांधी की ओर से अलग से समानांतर रूप से आंतरिक रूप से सर्वे कराए जाने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि यह संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली है. यह अच्छी बात है, ताकि हम लोगों की जो रिपोर्ट हो, वह धरातल पर हो और आंतरिक सर्वे और हमारी रिपोर्ट एक जैसी हो. इससे निर्णय लेने में आसानी होगी और पारदर्शिता के साथ संगठन में नियुक्ति होगी.