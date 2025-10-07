संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता, मंच से महंत दे रहे थे कांग्रेस को मजबूत करने की नसीहत
मीडिया ने जब पूर्व मंत्री से सवाल किया तो उनका कहना था कि चिंतन चल रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 12:16 PM IST
जांजगीर चांपा: एआईसीसी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान का आगाज किया गया है. सोमवार को इसका आयोजन जांजगीर में आयोजन किया गया. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पार्टी में किसको और कब मौका मिलेगा ये उसके काम पर तय किया जाएगा. महंत ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व वहीं करेगा जिसका जनता से जुड़ाव होगा, जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होगा. किसी नेता के कहने भर से हम किसी को पार्टी में अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी.
संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता: संगठन सृजन अभियान की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल भी पहुंचे हैं. उनके साथ पर्यवेक्षक के रूप मे सत्यनारायण शर्मा, इग्रिड मेकलाउड और विधायक जनक ध्रुव भी जांजगीर पहुंचे. संगठन सृजन कार्यक्रम से पहले विवेक बंसल ने मिडिया से चर्चा की, लेकिन चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उन्हें नसीहत देते हुए सिर्फ संगठन के विषय मे ही मिडिया से चर्चा करने और छत्तीसगढ़ मे कांग्रेस की स्थिति और राज्य सरकार के विषय मे किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी. वहीं, प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के कई नेता सोते हुए नजर आए.
सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है. जिसके कारण राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर में संगठन को नए सिरे से सृजन करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद जिले में पांच दिनों तक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ से रायशुमारी कर सामाजिक, और व्यापारिक क्षेत्र के लोगों से चर्चा की जाएगी. कांग्रेस के हित में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की राय तक ली जाएगी. किसी भी नेता की सिफारिश पर हम काम नहीं करेंगे. पार्टी को एकजुट रखने के लिए हमें कड़े फैसले की जरुरत है: विवेक बंसल, ऑब्जर्वर, कांग्रेस सृजन कार्यक्रम
जिसमें नेतृत्व क्षमता होगी, जो जनता से जुड़ा होगा, पार्टी के हित में फैसले लेगा उसे ही हम प्राथमिकता पर रखेंगे. पार्टी को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है. इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं: चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष
प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सोते रहे कई नेता: प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा झपकी लेते हुए नजर आए. कार्यक्रम के अंत में जब शिव डहरिया से झपकी लेने पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी चिंतन चल रहा है.