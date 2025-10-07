ETV Bharat / state

संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता, मंच से महंत दे रहे थे कांग्रेस को मजबूत करने की नसीहत

जांजगीर चांपा: एआईसीसी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान का आगाज किया गया है. सोमवार को इसका आयोजन जांजगीर में आयोजन किया गया. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पार्टी में किसको और कब मौका मिलेगा ये उसके काम पर तय किया जाएगा. महंत ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व वहीं करेगा जिसका जनता से जुड़ाव होगा, जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होगा. किसी नेता के कहने भर से हम किसी को पार्टी में अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी.

संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता: संगठन सृजन अभियान की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल भी पहुंचे हैं. उनके साथ पर्यवेक्षक के रूप मे सत्यनारायण शर्मा, इग्रिड मेकलाउड और विधायक जनक ध्रुव भी जांजगीर पहुंचे. संगठन सृजन कार्यक्रम से पहले विवेक बंसल ने मिडिया से चर्चा की, लेकिन चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उन्हें नसीहत देते हुए सिर्फ संगठन के विषय मे ही मिडिया से चर्चा करने और छत्तीसगढ़ मे कांग्रेस की स्थिति और राज्य सरकार के विषय मे किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी. वहीं, प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के कई नेता सोते हुए नजर आए.