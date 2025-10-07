ETV Bharat / state

संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता, मंच से महंत दे रहे थे कांग्रेस को मजबूत करने की नसीहत

मीडिया ने जब पूर्व मंत्री से सवाल किया तो उनका कहना था कि चिंतन चल रहा है.

CONGRESS LEADERS SLEPT DURING EVENT
संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 12:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: एआईसीसी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान का आगाज किया गया है. सोमवार को इसका आयोजन जांजगीर में आयोजन किया गया. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि पार्टी में किसको और कब मौका मिलेगा ये उसके काम पर तय किया जाएगा. महंत ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व वहीं करेगा जिसका जनता से जुड़ाव होगा, जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव होगा. किसी नेता के कहने भर से हम किसी को पार्टी में अब कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी.

संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता: संगठन सृजन अभियान की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल भी पहुंचे हैं. उनके साथ पर्यवेक्षक के रूप मे सत्यनारायण शर्मा, इग्रिड मेकलाउड और विधायक जनक ध्रुव भी जांजगीर पहुंचे. संगठन सृजन कार्यक्रम से पहले विवेक बंसल ने मिडिया से चर्चा की, लेकिन चर्चा से पहले नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने उन्हें नसीहत देते हुए सिर्फ संगठन के विषय मे ही मिडिया से चर्चा करने और छत्तीसगढ़ मे कांग्रेस की स्थिति और राज्य सरकार के विषय मे किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह दी. वहीं, प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के कई नेता सोते हुए नजर आए.

संगठन सृजन अभियान में सोते रहे कांग्रेस नेता (ETV Bharat)
जानिए क्या है कांग्रेस की तैयारी: प्रदेश मे कांग्रेस कि करारी हार के बाद लोकसभा और विधानसभा में कम सीट पाने के बाद एआईसीसी ने संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई है. इसके लिए प्रदेश के सभी जिला में ऑब्ज़र्वर पहुंच रहे हैं. सोमार को जांजगीर चाम्पा जिला के जिला अध्यक्ष के लिए संगठन सृजन के लिए एआईसीसी ने ऑबजर्वर बन कर आए विवेक बंसल ने मिडिया से चर्चा की.

सबसे पुरानी पार्टी होने के कारण कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है. जिसके कारण राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश भर में संगठन को नए सिरे से सृजन करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद जिले में पांच दिनों तक पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओ से रायशुमारी कर सामाजिक, और व्यापारिक क्षेत्र के लोगों से चर्चा की जाएगी. कांग्रेस के हित में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की राय तक ली जाएगी. किसी भी नेता की सिफारिश पर हम काम नहीं करेंगे. पार्टी को एकजुट रखने के लिए हमें कड़े फैसले की जरुरत है: विवेक बंसल, ऑब्जर्वर, कांग्रेस सृजन कार्यक्रम

जिसमें नेतृत्व क्षमता होगी, जो जनता से जुड़ा होगा, पार्टी के हित में फैसले लेगा उसे ही हम प्राथमिकता पर रखेंगे. पार्टी को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है. इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं: चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सोते रहे कई नेता: प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री शिव डहरिया, सत्यनारायण शर्मा झपकी लेते हुए नजर आए. कार्यक्रम के अंत में जब शिव डहरिया से झपकी लेने पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अभी चिंतन चल रहा है.

रायपुर सिविल लाइन थाने को 5 घंटे तक कांग्रेस ने घेरा, बीजेपी प्रवक्ता पर FIR नहीं होने से फूटा गुस्सा
छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाअध्यक्षों की नियुक्ति में भूमिपुत्रों को मिलेगा मौका: चरण सिंह सपरा
कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, गिरफ्तारी और निलंबन की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

JANJGIR CHAMPACHARANDAS MAHANTसंगठन सृजन अभियानCONGRESS LEADER SATYANARAYAN SHARMACONGRESS LEADERS SLEPT DURING EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.