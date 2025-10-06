कांग्रेस पर्यवेक्षक का बड़ा बयान, पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ को बताया भाजपा का स्लीपर सेल
यशोमती ठाकुर ने कहा कि जो अपनी विचारधारा का झंडा छोड़कर दूसरी विचारधारा अपनाता है, वह सही नहीं होता है.
Published : October 6, 2025 at 4:03 PM IST
उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर दौरे पर आई कांग्रेस ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर ने सोमवार को भाजपा नेता प्रो. गौरव वल्लभ को लेकर बड़ा बयान दिया. यशोमती ने कहा कि गौरव वल्लभ भाजपा का स्लीपर सेल था, जो कांग्रेस में घुसा था. उसे कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया. ठाकुर ने आगे कहा कि स्लीपर सेल का अर्थ गौरव वल्लभ है, जो अपनी विचारधारा का झंडा छोड़कर दूसरी विचारधारा का झंडा पकड़ता है. वह पार्टी के प्रति वफादार नहीं होता है.
महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और एआईसीसी से नियुक्त उदयपुर ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर शहर के आनंद भवन में मीडिया से बात कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उदयपुर विधानसभा चुनाव में टिकट देकर गलती की. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आलाकमान ने जिलाध्यक्ष तय करने के लिए पर्यवेक्षक लगाए. ठाकुर ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस अध्यक्ष के नामों को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.
पढ़ें: राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले- भाजपा ने राजस्थान उपचुनाव में परिवारवाद को हराया
एक सवाल पर ठाकुर ने कहा कि भाजपा के स्लीपर सेल गौरव वल्लभ को कांग्रेस का टिकट नहीं देना था. टिकट देकर कांग्रेस ने गलती की. अब कांग्रेस गलती सुधारना चाहती है. पिछली गलतियां नहीं हों, इसका ध्यान रखेंगे. अध्यक्ष सक्रिय और काम करने वाला ही होगा. कौन होगा, यह पार्टी तय करेगी. मेरा काम उदयपुर शहर और देहात से 6-6 नाम भेजना है. हम जिले से ब्लॉक स्तर पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने बताया कि गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे. कांग्रेस ने उन्हें उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ाया. इसमें वे हार गए और कुछ समय बाद भाजपा ज्वाइन कर ली.