कांग्रेस पर्यवेक्षक का बड़ा बयान, पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ को बताया भाजपा का स्लीपर सेल

मीडिया से बात करते पर्यवेक्षक ठाकुर ( ETV Bharat Udaipur )

Published : October 6, 2025 at 4:03 PM IST

उदयपुर: राजस्थान में उदयपुर दौरे पर आई कांग्रेस ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर ने सोमवार को भाजपा नेता प्रो. गौरव वल्लभ को लेकर बड़ा बयान दिया. यशोमती ने कहा कि गौरव वल्लभ भाजपा का स्लीपर सेल था, जो कांग्रेस में घुसा था. उसे कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया. ठाकुर ने आगे कहा कि स्लीपर सेल का अर्थ गौरव वल्लभ है, जो अपनी विचारधारा का झंडा छोड़कर दूसरी विचारधारा का झंडा पकड़ता है. वह पार्टी के प्रति वफादार नहीं होता है. महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और एआईसीसी से नियुक्त उदयपुर ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर शहर के आनंद भवन में मीडिया से बात कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को उदयपुर विधानसभा चुनाव में टिकट देकर गलती की. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आलाकमान ने जिलाध्यक्ष तय करने के लिए पर्यवेक्षक लगाए. ठाकुर ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस अध्यक्ष के नामों को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.