बाड़मेर में कांग्रेस में फिर गुटबाजी: पूर्व विधायक अमीन खान ने पार्टी बैठक में जाने से किया इनकार

सर्किट हाउस से बाहर आते अमीन खान ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: जिले में कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है. पूर्व विधायक अमीन खान ने गुरुवार को पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के हॉस्टल 'वीरेंद्र धाम' में आयोजित एक पार्टी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. उन्होंने इस बैठक को 'निजी' बताते हुए कहा कि वह किसी के निजी आवास में होने वाली बैठक में नहीं जाएंगे. इससे पहले अमीन खान ने पार्टी के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी से सर्किट हाउस में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर अपनी बात रखी. तिवारी बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और वह जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं. कांग्रेस के पर्यवेक्षक तिवारी गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंचे. पूर्व विधायक अमीन खान और मेवाराम जैन के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गफूर अहमद, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. खान व जैन ने पर्यवेक्षक तिवारी से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर अपनी बात रखी.