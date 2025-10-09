बाड़मेर में कांग्रेस में फिर गुटबाजी: पूर्व विधायक अमीन खान ने पार्टी बैठक में जाने से किया इनकार
जिला अध्यक्ष के नाम पर चर्चा के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश तिवारी बाड़मेर आए. वरिष्ठ नेता अमीन खान व मेवाराम ने उनसे मुलाकात की.
Published : October 9, 2025 at 5:23 PM IST
बाड़मेर: जिले में कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है. पूर्व विधायक अमीन खान ने गुरुवार को पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी के हॉस्टल 'वीरेंद्र धाम' में आयोजित एक पार्टी बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. उन्होंने इस बैठक को 'निजी' बताते हुए कहा कि वह किसी के निजी आवास में होने वाली बैठक में नहीं जाएंगे. इससे पहले अमीन खान ने पार्टी के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी से सर्किट हाउस में मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर अपनी बात रखी. तिवारी बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और वह जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं.
कांग्रेस के पर्यवेक्षक तिवारी गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंचे. पूर्व विधायक अमीन खान और मेवाराम जैन के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गफूर अहमद, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई समेत कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. खान व जैन ने पर्यवेक्षक तिवारी से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर अपनी बात रखी.
पढ़ें: जयपुर ग्रामीण कांग्रेस पर्यवेक्षक बोले, 'आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं बन पाएगा कांग्रेस जिलाध्यक्ष'
निजी आवास में नहीं जाएंगे: इधर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की ओर से संचालित हॉस्टल 'वीरेंद्र धाम' में गुरुवार को पार्टी की बैठक रखी गई थी, लेकिन अमीन खान ने इसमें जाने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'यह बैठक कांग्रेस कार्यालय में नहीं, बल्कि किसी के निजी घर में हो रही है, इसलिए हम नहीं जा रहे.' उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर की गुटबाजी जल्द ही खत्म हो जाएगी. पूर्व विधायक मेवाराम जैन के साथ हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आपस में मिलकर निपटा लेंगे.
पर्यवेक्षक बोले, सबको साथ लेकर चलेंगे: इधर पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर जिलाध्यक्ष पद के संभावित नामों पर चर्चा की. इसके लिए छह नामों की सूची आईसीसी को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है. कार्यकर्ताओं की राय लेकर पार्टी को मजबूत किया जाएगा और सबको साथ लेकर गुटबाजी को खत्म किया जाएगा.