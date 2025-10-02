ETV Bharat / state

कांग्रेस पर्यवेक्षकों के दौरे से पहले जिलाध्यक्षों के दावेदार कार्यकर्ताओं को साधने में जुटे

हालांकि, कितने दावेदार जिला अध्यक्ष की दौड़ में हैं, यह तो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठकों के दौरान ही सामने आ पाएगा, लेकिन अंदरखाने नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है.

मौजूदा जिलाध्यक्षों के साथ ही अन्य नेता भी कर रहे दावेदारी : वहीं, संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी के लिए जहां मौजूदा जिलाध्यक्ष भी दावेदारी कर रहे हैं तो वहीं कई अन्य नेता भी दावेदार के तौर पर सामने आए हैं. इसलिए लगातार संगठन के निचले स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क साधा जा रहा है. दिलचस्प है कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में कई मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.

इन दिनों कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों ने बूथ, मंडल, ब्लॉक और जिला लेवल के नेताओं से व्यक्तिगत और टेलीफोन के जरिए संपर्क साधकर अपने लिए समर्थन मांगा है. दावेदार ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठकों में रायशुमारी के दौरान उनके नाम का प्रस्ताव रखें.

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के दौरे राजस्थान में 4 अक्टूबर से शुरू होंगे. पार्टी हाई कमान ने 30 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को 50 जिले आवंटित किए हैं. इधर कांग्रेस पर्यवेक्षकों के दौरे से पहले ही जिलध्यक्षों के दावेदारों ने ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है.

ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं और नेताओं की रायशुमारी के आधार पर ही तय होंगे नाम : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की रायशुमारी के लिए ग्रास रूट बूथ, मंडल और ब्लॉक लेवल के नेता और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर ही नाम तय होंगे.

पढ़ें : मिशन गुजरात: AICC ने राजस्थान कांग्रेस के 11 नेताओं को बनाया केंद्रीय पर्यवेक्षक

पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की मंशा है कि जिलाध्यक्ष के बारे में सही फीडबैक संगठन के निचले स्तर से ही सामने आएगा. पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फीडबैक ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं और नेताओं से लिया जाए.

नेताओं की सिफारिश नहीं चलेगी : वहीं, वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके जरिए नेताओं के सिफारिश पर रोक लगेगी. पहले नेताओं की सिफारिश पर ही जिलाध्यक्षों के नाम तय होते थे, लेकिन अब सीधे ग्राउंड से जिलाध्यक्षों के बारे में फीडबैक आएगा. जो ज्यादा मजबूत होगा उसे ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा. राहुल गांधी ने यह प्रयोग हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में भी किया है. हालांकि, इसकी शुरुआत गुजरात से की गई थी.

यह रहेगा फीडबैक का आधार : कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जिलों में बूथ, मंडल, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं की अलग-अलग बैठकर लेंगे और बैठक के दौरान जिलाध्यक्षों के दावेदारों का फीडबैक लेंगे. बैठकों में निचले स्तर से जिनका नाम सबसे ज्यादा सामने आएगा, उन तीन नामों के पैनल तैयार करेंगे और उसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक अपनी तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे. फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी हाईकमान जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे.

नवंबर के पहले सप्ताह तक देनी है रिपोर्ट : वहीं, कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों को रायशुमारी की फीडबैक रिपोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह तक तैयार करके पार्टी हाईकमान को सौंपनी है.