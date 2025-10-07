संगठन सृजन अभियान : जीआर राजू बोले- पार्टी के प्रति समर्पण ही जिलाध्यक्ष का क्राइटेरिया
आंध्र प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जीआर राजू ने जयपुर शहर अध्यक्ष के नामों को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की रायशुमारी.
Published : October 7, 2025 at 3:10 PM IST
जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की रायशुमारी करने के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वन टू वन संवाद करके जिलाध्यक्षों के बारे में रायशुमारी कर रहे हैं. जयपुर के पर्यवेक्षक और कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जी राजू ने मंगलवार को जयपुर शहर अध्यक्ष पद के दावेदारों के नाम को लेकर को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की.
इससे पहले राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा और जनता के बीच लोकप्रियता ही जिलाध्यक्ष बनने का पहला क्राइटेरिया होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखा जाएगा कि वो कितने दिन से पार्टी के लिए काम कर रहा है.
आया राम, गया राम के नाम पर विचार नहीं होगा : जीआर राजू ने कहा कि आया राम, गया राम के नाम पर पार्टी जिलाध्यक्ष के लिए विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि हाल ही में दूसरे दलों से आए लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि पार्टी में लंबे समय तक निष्ठापूर्ण होकर काम करने वालों को ही मौका दिया जाएगा.
विधायक और विधानसभा प्रत्याशी भी बन सकते हैं जिला अध्यक्ष : राजू ने उन अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विधायक जिला अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता भी जिलाध्यक्ष बन सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अगर वह जिलाध्यक्ष बन जाएं तो उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में हैं तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और इसके अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी दोबारा से चुने जा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष के लिए ऐसे नामों के बारे में रायशुमारी की जाएगी जो पार्टी के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हों, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हों. साथ ही वह यह प्रण लें कि वे राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे. ऐसे नेताओं को ही हम मौका देंगे.
11 अक्टूबर तक ब्लॉक लेवल पर लेंगे फीडबैक : राजू ने कहा कि आज जयपुर के नेताओं और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से वन टू वन फीडबैक लिया जाएगा. उसके बाद आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, विद्याधर नगर, बगरू, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉकों में 11 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा. उसके बाद प्रोफेशनल और बुद्धिजीवी वर्ग के साथ ही मीडिया से भी फीडबैक ले जाएगा और उसी के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके 20 अक्टूबर तक पार्टी हाई कमान को सौंप देंगे. उसके बाद पार्टी हाईकमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक करके नामों को अंतिम रूप देंगे.
6 नामों का पैनल करेंगे तैयार : जीआर राजू ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट में 6 नेताओं का ही पैनल तैयार करेंगे. इसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला और दो अन्य दावेदार होंगे जो संभावित सामान्य वर्ग से हो सकते हैं. हालांकि, जिलाध्यक्ष किसी एक को ही बनाया जाएगा जो शेष पांच नाम बचेंगे उन्हें भी संगठन में ही एडजस्ट किया जाएगा. रायशुमारी के दौरान प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और जयपुर शहर के प्रभारी रोहित बोहरा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ब्रजकिशोर शर्मा, पूर्व विधायक गंगा देवी, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज सुनील शर्मा भी मौजूद रहे.
अब तक यह दावेदार आए सामने : जयपुर शहर अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार अभी तक सामने आए हैं, उनमें पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सुनील शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा, गिरिराज गर्ग, आरआर तिवाड़ी, अवध शर्मा और मोहम्मद इकबाल हैं.