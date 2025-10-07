ETV Bharat / state

संगठन सृजन अभियान : जीआर राजू बोले- पार्टी के प्रति समर्पण ही जिलाध्यक्ष का क्राइटेरिया

जयपुर शहर अध्यक्ष के नामों को लेकर रायशुमारी ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 7, 2025

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की रायशुमारी करने के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक राजस्थान के अलग-अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वन टू वन संवाद करके जिलाध्यक्षों के बारे में रायशुमारी कर रहे हैं. जयपुर के पर्यवेक्षक और कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य जी राजू ने मंगलवार को जयपुर शहर अध्यक्ष पद के दावेदारों के नाम को लेकर को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की. इससे पहले राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा और जनता के बीच लोकप्रियता ही जिलाध्यक्ष बनने का पहला क्राइटेरिया होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी जिला अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखा जाएगा कि वो कितने दिन से पार्टी के लिए काम कर रहा है. आया राम, गया राम के नाम पर विचार नहीं होगा : जीआर राजू ने कहा कि आया राम, गया राम के नाम पर पार्टी जिलाध्यक्ष के लिए विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि हाल ही में दूसरे दलों से आए लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि पार्टी में लंबे समय तक निष्ठापूर्ण होकर काम करने वालों को ही मौका दिया जाएगा. विधायक और विधानसभा प्रत्याशी भी बन सकते हैं जिला अध्यक्ष : राजू ने उन अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विधायक जिला अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेता भी जिलाध्यक्ष बन सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अगर वह जिलाध्यक्ष बन जाएं तो उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि राजनीति में हैं तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और इसके अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी दोबारा से चुने जा सकते हैं. पढ़ें : कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, जिला अध्यक्ष चयन के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे जिलों में, गहलोत ने की ये अपील