अजमेर दरगाह पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा बोले-बदलाव के लिए कांग्रेस और बिहार तैयार
पवन खेड़ा ने गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई और देश की खुशहाली की दुआ मांगी.
Published : October 8, 2025 at 11:09 AM IST
अजमेर: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी और हम पूरी तरह तैयार हैं. बिहार भी तैयार है. बिहार को बदलना है तो नीतीश सरकार को भी बदलना होगा. खेड़ा ने बिहार चुनाव में कांग्रेस की मजबूती के लिए ख्वाजा साहब गरीब नवाज से विशेष दुआ की.
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मंगलवार रात विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह पहुंचे और सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर चादर चढ़ाई. उन्होंने देश में सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगी. खेड़ा को दरगाह के खादिम ने जियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक भेंट किया. रात में ईशा की नमाज के बाद खेड़ा अपने मित्रों के साथ दरगाह पहुंचे.
पढ़ें:बिहार चुनाव पर बोले गहलोत- पीएम बनने की बात करने वाले नीतीश कुमार की पाला बदलने से छवि को नुकसान
दरगाह में जियारत के बाद निजाम गेट पर मीडिया से खेड़ा ने कहा कि बीकानेर से भीलवाड़ा जाते समय हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का अचानक बुलावा हुआ और वो हाजिरी के लिए दरगाह आ गए. खेड़ा ने दरगाह में अपने परिवार की खुशहाली-सलामती के साथ मुल्क और जनता के लिए सुख-शांति-तरक्की की विशेष दुआ की. प्रवक्ता खेड़ा ने इस मौके पर बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के साथ कांग्रेस की मजबूती के लिए भी गरीब नवाज के दरबार में विशेष दुआ की कामना की.