जयपुर के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश - SAVE DEMOCRACY CAMPAIGN LAUNCH

जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा की तैयारी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 28, 2025 at 9:15 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 9:22 AM IST 2 Min Read

जयपुर: केंद्र सरकार और भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सोमवार से लोकतंत्र बचाओ अभियान का आगाज करेगी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर के रामलीला मैदान से लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करेंगे. इसके बाद ही प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में संविधान बचाव रैलियां होंगी. जयपुर के रामलीला मैदान में सभा को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो चुकी है. कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए विशाल डोम बनाया गया. बड़ा मंच भी बनाया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य नेता कार्यकर्ताओं से संवाद कर जोश भरेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बाताया कि रैली को लेकर कांग्रेस में पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी. कांग्रेस का दावा है कि रैली 20 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे. हालांकि रामलीला मैदान की कुल क्षमता 4000 ही है.इधर कांग्रेस की सभा को देखते हुए पुलिस ने परकोटे और आसपास के इलाके में यातायात डायवर्ट किया है. जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की सभा की तैयारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: आज रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे हुंकार खड़गे की मैराथन बैठकें : पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सोमवार को मैराथन बैठकें लेंगे. खड़गे सुबह 11 बजे विशेष विमान से जयपुर आएंगे. एयरपोर्ट से काफिले के साथ रैली स्थल रवाना होंगे. रास्ते में कई जगह स्वागत किया जाएगा. खड़गे दोपहर 12 बजे रैली स्थल पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे. खड़गे दोपहर 2 बजे कांग्रेस वॉर रूम जाएंगे, जहां प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता और जिलाध्यक्षों से संवाद करेंगे. उनसे संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी फीडबैक लेंगे. इसके बाद खड़गे दोपहर 3 बजे नारायण सिंह सर्किल स्थित तोतूका भवन में प्रदेश कार्यकारिणी, सांसद, विधायक और लोकसभा व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं से संवाद करेंगे. शाम 5 बजे खड़गे विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

