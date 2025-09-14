ETV Bharat / state

गोड्डा दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रामचंद्र भूटिया, केंद्र और भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रामचंद्र भूटिया गोड्डा दौरे पर हैं.

Congress national observer Ramchandra Bhutia on Jharkhand visit
गोड्डा दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रामचंद्र भूटिया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2025 at 11:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोड्डा: कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक पूर्व सांसद रामचंद्र भूटिया ने गोड्डा में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है. वही जो छोटे छोटे मजदूर है उन्हें दिहाड़ी भी काफी कम 300-350 रपये मिलते हैं, जिस कारण वे पलायन के लिए मजबूर होते है.

वहीं उन्होंने कहा कि गोड्डा में सिल्क का बड़ा कारोबार है लेकिन इससे जुड़े बुनकर के हालात अच्छे नहीं हैं. उन्हें कम आय में काम करना पड़ता है इस कारण वे काम छोड़ने पर मजबूर होते हैं.

दरअसल रामचंद्र भूटिया पिछले आठ दिनों से गोड्डा जिला का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि वे लगभग 5000 पार्टी कार्यकर्त्ता से मिलकर उनसे रायशुमारी की. जिसका मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्ष पद के योग्य व्यक्ति का चयन करना शामिल है. साथ कहा कि पहले ये डेलीगेट मेंबर द्वारा ये चयन होता था मगर अब राहुल गांधी के मिर्देश पर पर्यवेक्षक अब पूरे हफ्ते जिलाें रहकर रायशुमारी के बाद अंतिम निर्णय लेंगे.

गोड्डा में जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 लोग दौड़ में शामिल हैं. इन्ही में जिलाध्यक्ष का चयन होना है. इस मौके पर मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकाम अंसारी के आलावा पूर्व विधायक राजेश रंजन मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चयनCONGRESS LEADER RAMCHANDRA BHUTIARAMCHANDRA BHUTIA IN GODDACONGRESS DISTRICT PRESIDENTCONGRESS NATIONAL OBSERVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.