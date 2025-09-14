ETV Bharat / state

गोड्डा दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रामचंद्र भूटिया, केंद्र और भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप

गोड्डा: कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक पूर्व सांसद रामचंद्र भूटिया ने गोड्डा में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है. वही जो छोटे छोटे मजदूर है उन्हें दिहाड़ी भी काफी कम 300-350 रपये मिलते हैं, जिस कारण वे पलायन के लिए मजबूर होते है.

वहीं उन्होंने कहा कि गोड्डा में सिल्क का बड़ा कारोबार है लेकिन इससे जुड़े बुनकर के हालात अच्छे नहीं हैं. उन्हें कम आय में काम करना पड़ता है इस कारण वे काम छोड़ने पर मजबूर होते हैं.

दरअसल रामचंद्र भूटिया पिछले आठ दिनों से गोड्डा जिला का दौरा कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि वे लगभग 5000 पार्टी कार्यकर्त्ता से मिलकर उनसे रायशुमारी की. जिसका मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्ष पद के योग्य व्यक्ति का चयन करना शामिल है. साथ कहा कि पहले ये डेलीगेट मेंबर द्वारा ये चयन होता था मगर अब राहुल गांधी के मिर्देश पर पर्यवेक्षक अब पूरे हफ्ते जिलाें रहकर रायशुमारी के बाद अंतिम निर्णय लेंगे.

गोड्डा में जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 लोग दौड़ में शामिल हैं. इन्ही में जिलाध्यक्ष का चयन होना है. इस मौके पर मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकाम अंसारी के आलावा पूर्व विधायक राजेश रंजन मौजूद रहे.