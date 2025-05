ETV Bharat / state

कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का विवादित बयान, कहा- पहलगाम में धर्म पूछकर मारा या नहीं, इस बात के सबूत नहीं हैं - PAHALGAM ATTACK

कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ( ETV Bharat Barmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 12, 2025 at 4:14 PM IST

Last Updated : May 12, 2025 at 4:25 PM IST