संभल/वाराणसी : नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज केस में आज कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन यह उपलब्ध नहीं कराया जा सका. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है. वहीं वाराणसी में भी दाखिल एक याचिका पर सुनवाई हुई. यहां अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी.

चंदौसी में एडीजे द्वितीय आरती फौजदार की अदालत में यह केस हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से दायर किया गया था. कोर्ट ने इस मामले में लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन यह नहीं मिल सका. इसकी वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. इसके बाद कोर्ट ने 26 सितंबर की तारीख दे दी. इससे पूर्व 7 मई, 16 जून, 18 जुलाई और 25 अगस्त को भी अलग-अलग कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी.

राहुल गांंधी ने कहा था- हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है : राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि 'हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडिया स्टेट से है'. इस बयान पर संभल के हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता ने आपत्ति जताई थी. दावा किया था कि इससे देशभर की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं.

सिमरन गुप्ता ने रखी अपनी बात. (Photo Credit; ETV Bharat)

'राहुल के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी' : सिमरन का कहना है कि उन्होंने DM और SP संभल सहित कई जगहों पर शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मीडिया से बातचीत में सिमरन गुप्ता ने कहा कि 'मेरी लड़ाई राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जारी रहेगी. वह हर किसी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वह भी कम नहीं हैं. सच जनता के सामने आना ही चाहिए'.

वहीं राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर सैफी ने कहा कि न्यायालय ने लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन रिकॉर्ड न आने के कारण आज की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी.

सिखों पर दिए बयान के खिलाफ बनारस में याचिका : वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय की गई है. याचिका वाराणसी के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने दाखिल की थी. उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका दौरे पर सिखों को लेकर भड़काऊ बयान दिए जाने का आरोप लगाया था.

बनारस में भी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका. (Photo Credit; ETV Bharat)

नागेश्वर मिश्रा ने साल 2024 में ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की थी. 28 नवंबर 2024 को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

अब जानिए सिख समुदाय पर राहुल गांधी ने क्या बोला था : नागेश्वर मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी साल 2024 में अमेरिका दौरे पर गए थे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए 10 सितंबर को कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी-कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वह गुरुद्वारा जा सकेंगे कि नहीं, यह चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्म के लिए है. उनके इस बयान की लोगों ने आलोचना की थी.

