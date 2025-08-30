सिरसाः पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र सिरसा में थीं. सांसद ने सिरसा के रेस्ट हाउस में आम लोगों की समस्याओं को सुना और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर प्रदेश की जनता की समस्याओं की अनदेखी करने, चुनाव पूर्व घोषित नीतियों पर काम नहीं करने, बाढ़ से निपटने के लिए सरकारी की तैयारियों पर सवाल उठाया. साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों का जवाब नहीं देने के लिए आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए. वहीं बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी पर उन्होंने कहा कि 'यह कांग्रेस हाईकमान का विषय है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कांग्रेस जल्द ही उचित निर्णय लेगी.'

जनता समस्याओं से जूझ रही हैः कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि 'प्रदेश की जनता फैमिली आईडी, इनकम डेटा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है. लोगों की आय गलत दर्ज की जा रही है और उसे सुधारने की कोई स्पष्ट और सरल प्रक्रिया सरकार ने नहीं बनाई है.' उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार ने आज तक इन जमीनी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.' प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 'आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. आज प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे है लेकिन प्रदेश सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है.'

कांग्रेस सांसद कुमार शैलजा (Etv Bharat)

जेलों में बंद अपराधियों के गैंग बाहर सक्रिय हैंः हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि 'हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. जेलों में बंद अपराधियों के गैंग बाहर सक्रिय हैं और सरकार की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है. बेरोजगारी ने युवाओं को अपराध और नशे की ओर धकेल दिया है जिस पर सरकार को तुरंत और ठोस कदम उठाने चाहिए.'

बाढ़ से बचाव के लिए कोई ठोस प्रबंध नहींः हरियाणा में बाढ़ की समस्या पर बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि' इस बार बारिश से प्रदेश के लोगों को आफत का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है लेकिन प्रदेश सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए कोई ठोस प्रबंध नहीं किए हैं. हरियाणा में बरसात के चलते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं.' उन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'सरकार आंखें मूंदे बैठी है, जबकि हालात गंभीर होते जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रीन जोन सहित कई इलाकों में गंदगी फैली हुई है और प्रशासन की सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है.' राज्य सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना सहित कई अन्य योजनाओं को कुमारी शैलजा ने जनता के साथ किया गया मजाक बताया और कहा कि 'इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है.'

हर नागरिक के मन में निष्पक्ष चुनाव को लेकर गंभीर सवालः सांसद कुमारी शैलजा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब की मांग की. उन्होंने कहा कि 'अगर नेता प्रतिपक्ष कोई गंभीर मुद्दा उठाते हैं, तो चुनाव आयोग और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. आज हर नागरिक के मन में यह सवाल है कि चुनाव निष्पक्ष हो भी रहे हैं या नहीं. सरकार और इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा.' उन्होंने कहा कि 'बीजेपी सरकार इस मुद्दे को लेकर खुलकर क्यों नहीं बात कर रही है. चुनाव आयोग को भी वोट चोरी के आरोप पर अपना जवाब देना चाहिए.'

