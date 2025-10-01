ETV Bharat / state

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा MLC शाहनवाज खान सहारनपुर में हाउस अरेस्ट; पुलिस ने बरेली जाने से रोका

इमरान मसूद ने कहा, एक लड़का पोस्टर लेकर खड़ा हुआ और आपने उसके हाथ-पैर तोड़ दिए. उस पोस्टर में किसी के लिए नफरत नहीं थी.

बरेली जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा MLC शाहनवाज खान से बात करते सहारनपुर पुलिस के अधिकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 2:09 PM IST

सहारनपुर: बरेली में हुए बवाल के बाद जहां योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं, विपक्षी दल कार्रवाई के विरोध में उतर आए हैं. इसके चलते विपक्षी नेताओं ने बरेली का रुख कर लिया है. नेताओं को बरेली जाने से रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है.

पुलिस ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उनके करीबी सपा एमएलसी शाहनवाज खान को बरेली जाने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया. दोनों नेता बुधवार को ट्रेन से बरेली जाने वाले थे. सुबह 5:30 बजे उनकी ट्रेन थी. रात में ही जब पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस फोर्स इमरान मसूद और शाहनवाज खान के घर पर तैनात कर दी गई.

बरेली जाने से रोके जाने के बाद मीडिया से बात करते कांग्रेस सांसद इमरान मसूद. (Video Credit; ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि बरेली में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमें सिर्फ अधिकारियों से मिलना था. फतेहपुर में मजार पर अराजकता हुई थी वहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. नमाज के बाद जो प्रदर्शन करने का तमाशा चल रहा है उसको बंद कीजिए, जब आप आंदोलन में लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए.

इमरान मसूद ने कहा कि हमें बरेली जाने से रोक दिया गया है और घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है हम पर बुलडोजर चलेंगे मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं. मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग. अगर देश में ऐसा ही माहौल रहा, तो हमें सतर्क रहना होगा.

उन्होंने कहा, हम गांधीजी की विचारधारा वाले लोग हैं. हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता. हमें सुबह ट्रेन से निकलना था. हमें डीआईजी और एडीजी से मिलकर दोपहर 1:30 बजे लौटना था. सरकार ने एक अनजानी स्थिति पैदा कर दी है. अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं.

इमरान मसूद ने कहा कि फतेहपुर में दरगाह पर हुई अराजकता में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटल लूटे जा रहे थे, तब आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि एक लड़का पोस्टर लेकर खड़ा हुआ और आपने उसके हाथ-पैर तोड़ दिए. उस पोस्टर में किसी के लिए नफरत नहीं थी. मैं उस पोस्टर की निंदा करने की हिम्मत नहीं कर सकता. सबके दिलों में अल्लाह के लिए प्यार है.

एसएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि बरेली में हुए उपद्रव के बाद बुधवार सुबह सांसद इमरान मसूद और MLC शाहनवाज खान बरेली जाने की तैयारी में थे. जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस उनसे मिलने गई थी. पुलिस ने सांसद से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग के लिए बातचीत की.

