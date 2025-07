ETV Bharat / state

दिल्ली में झुग्गियों के डेमोलिशन का मामला गरमाया, संसद में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस - DELHI DEMOLITION ISSUE

दिल्ली के डिमोलिशन मुद्दे की संसद तक गूंज ( ETV BHARAT )

By ANI Published : July 30, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:53 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में झुग्गियों के डिमोलिशन का मुद्दा लगातार राजनीति का बड़ा मुद्दा है. दिल्ली की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष लगातार बुलडोजर अभियान को लेकर हमलावर है और कोई भी मोर्चा ऐसा नहीं है जहां इस मुद्दे की गूंज ना सुनाई पड़ रही हो. सड़क के बाद अब डिमोलिशन का मुद्दा संसद के चल रहे सत्र में भी मुद्दा बना हुआ है. अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगौर ने नोटिस दिया है. बता दें कि 25 जुलाई के राहुल गांधी के जेलर वाला बाग में डिमोलिशन वाली जगह पर पहुंचने के बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ी है.इसी कड़ी में संसद के चल रहे मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने "दिल्ली में चल रहे बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान" के मामले पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने की डिमोलिशन पर चर्चा की मांग कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर तमिलनाडु से सांसद है लेकिन लगातार देश के बड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं इसके पहले उन्होंन मणिपुर की स्थिति को लेकर भी चर्चा की मांग की थी.और अब वो दिल्ली में चल रहे डिमोलिशन मुद्दे को लेकर अड़े हैं. इसके पहले आप सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की.

नई दिल्ली: दिल्ली में झुग्गियों के डिमोलिशन का मुद्दा लगातार राजनीति का बड़ा मुद्दा है. दिल्ली की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार पर विपक्ष लगातार बुलडोजर अभियान को लेकर हमलावर है और कोई भी मोर्चा ऐसा नहीं है जहां इस मुद्दे की गूंज ना सुनाई पड़ रही हो. सड़क के बाद अब डिमोलिशन का मुद्दा संसद के चल रहे सत्र में भी मुद्दा बना हुआ है. अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगौर ने नोटिस दिया है. बता दें कि 25 जुलाई के राहुल गांधी के जेलर वाला बाग में डिमोलिशन वाली जगह पर पहुंचने के बाद से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ी है.इसी कड़ी में संसद के चल रहे मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने "दिल्ली में चल रहे बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान" के मामले पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने की डिमोलिशन पर चर्चा की मांग कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर तमिलनाडु से सांसद है लेकिन लगातार देश के बड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं इसके पहले उन्होंन मणिपुर की स्थिति को लेकर भी चर्चा की मांग की थी.और अब वो दिल्ली में चल रहे डिमोलिशन मुद्दे को लेकर अड़े हैं. इसके पहले आप सांसद संजय सिंह ने भी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सेक्रेटरी जनरल को लिखा पत्र संसद के मानसून सत्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दिल्ली से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है. आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पत्र लिखकर दिल्ली के अलग-अलग ईलाकों में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की.राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे पत्र में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में बुलडोजर चलाकर यूपी, बिहार पूर्वांचल के लोगों का मकान दुकान तोड़ दिया गया है. हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया. इस गंभीर विषय पर नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराई जाए और बुलडोजर की कार्रवाई रोकी जाए. उन्होंने इस विषय पर चर्चा हेतु नियम 267 के अंतर्गत कार्यस्थगन का आग्रह किया है. कांग्रेस सड़क से संसद तक उठाएगी मुद्दा,चलाएगी 15 दिन का अभियान

इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी स्टैंड लेते हुए अपना रुख साफ कर दिया झुग्गी वालों के लिए लिए कांग्रेस सड़क से संसद इनकी आवाज बनकर 15 दिन का अभियान शुरु करेगी. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद 5 महीनों में 3000 झुग्गी झौपड़ियों को उजाड़कर 15000 लोगों को बेघर कर दिया जिनसे जन नायक राहुल गांधी ने झुग्गी वालों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने आश्वासन दिया. डीडीए ने झुग्गियों को तोड़ कर पीएम आवास के तहत बनाए फ्लैट बता दें कि दिल्ली का जेलर वाला बाग जहां की झुग्गियों को सबसे पहले डीडीए द्वारा तोड़ा गया और इसी जेलर वाला बाग की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट भी सौंप दिए गए. करीब 1000 परिवार को फ्लैट दिए गए बाकी के करीब 500 परिवार जिनका आवेदन किसी न किसी कारणों से कैंसिल कर दिया गया. जिसके बाद कुछ लोग कोर्ट से डिमोलिशन पर स्टे ले आए जिसकी वजह से उनके झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया लेकिन यह लोग भी अब मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं क्योंकि पूरे इलाके में बिजली काट दी गई. पानी की लाइन भी काट दी गई साफ सफाई नहीं होती और यहां लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है .

ये भी पढ़ें : 'सरकार नहीं है फिर भी आए राहुल गांधी'– जेलर वाला बाग में झुग्गीवासियों ने यूं बयां किया दर्द दिल्ली के इन दो इलाकों में गरजेगा बुलडोजर, AAP ने झुग्गी-बस्तियों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी होने का किया दावा

Last Updated : July 30, 2025 at 10:53 AM IST