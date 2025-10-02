ETV Bharat / state

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद बोले- समुदाय विशेष का समझकर सजा मत देना, दशहरा पर लगवाया तिलक, पहनी पगड़ी

दशहरा पर्व में शामिल हुए सांसद इमरान मसूद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 2, 2025 at 9:51 PM IST 2 Min Read