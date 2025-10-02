ETV Bharat / state

सहारनपुर में कांग्रेस सांसद बोले- समुदाय विशेष का समझकर सजा मत देना, दशहरा पर लगवाया तिलक, पहनी पगड़ी

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दशहरा पर्व पर बालाजी महाराज का दर्शन भी किया. कहा- टीम इंडिया को जीत की बधाई नहीं दूंगा.

दशहरा पर्व में शामिल हुए सांसद इमरान मसूद.
दशहरा पर्व में शामिल हुए सांसद इमरान मसूद. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 9:51 PM IST

2 Min Read
सहारनपुर : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद गुरुवार शाम दशहरा पर्व पर रावण दहन कराने पहुंचे. इमरान मसूद का तिलक और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया. इमरान मसूद ने बालाजी महाराज का दर्शन भी किया. लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे समुदाय विशेष का समझ कर सजा मत देना.

एशिया कप टूर्नामेंट में भारत की जीत पर इमरान मसूद ने कहा, मैं उस टीम को बधाई नहीं दे सकता जिस टीम ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया हो जिनके हाथ हमारी बहनों के सिंदूर से रंगे हों. जिनके हाथ हमारी बहनों के सुहाग के सिंदूर से रंगे हो.

सांसद इमरान मसूद ने कहा, सभी को भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलना चाहिए. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, पाक गृहमंत्री के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली, हाथ भी नहीं मिलाया, लेकिन जीत के पैसे तो लिये हैं. जीत के पैसे अगर उन 26 बहनों को दे देते, तब ज्यादा अच्छा होता. मैं किसी भी सूरत में बधाई नहीं दूंगा.

इस दौरान इमरान मसूद ने प्रभु श्रीराम का गुणगान किया और असत्य पर सत्य की जीत की बधाई दी. उन्होंने शहर लोगों से विशेष अपील करते हुए कहा कि अगर मेरे माध्यम से अपने सहारनपुर का नाम देश भर में ना हो तो मुझे सजा दे देना, लेकिन मुझे समुदाय विशेष का समझ कर सजा मत देना. क्योंकि मैं आपका सेवक हूं और आपके लिए सहारनपुर से दिल्ली तक 24 घंटे तत्पर रहता हूं. इमरान मसूद ने जनपद के लोगों को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में घूमने का न्योता भी दिया.

