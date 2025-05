ETV Bharat / state

'प्रोटोकॉल नहीं पता क्या'... सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने DC की लगाई क्लास, जानें क्यों सिखाया प्रोटोकॉल का पाठ - DEEPENDER HOODA ON ROHTAK DC

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 24, 2025 at 12:30 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 2:12 PM IST 2 Min Read

रोहतक: रोहतक में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक उस समय विवादों में आ गई जब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी धर्मेंद्र सिंह को प्रोटोकॉल को लेकर लताड़ लगा दी. दरअसल, हुड्डा ने सख्त लहजे में कहा कि मैं इस बैठक का चेयरमैन हूं और मुझे रिसीव तक नहीं किया गया. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर आपको प्रोटोकॉल नहीं पता तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है. मैं आपके बिना भी मीटिंग कर लूंगा. डीसी पर भड़क गए सांसद दीपेंद्र: वहीं, डीसी धर्मेंद्र ने कांग्रेस सांसद से तुरंत माफी मांगी. जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी को चेतावनी दी कि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और यह बैठक जनता की समस्या के समाधान के लिए है, न कि प्रशासनिक लापरवाही के लिए. बता दें कि इस बैठक में बीजेपी एमएलए रामचंद्र जांगड़ा समेत कांग्रेस के भी कई एमएलए मौजूद रहे. डीसी पर भड़के दीपेन्द्र हुड्डा (Etv Bharat)

