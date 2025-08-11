Essay Contest 2025

गुरुग्राम और सोनीपत में गरजे दीपेंद्र हुड्डा, बोले- 'हरियाणा में वोट चोरी कर जीती भाजपा', उदय भान बोले- 'राहुल गांधी ने EC का चेहरा बेनकाब किया' - EEPENDER HOODA ON HARYANA BJP

गुरुग्राम और सोनीपत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर जमकर निशाना साधा.

गुरुग्राम और सोनीपत में गरजे दीपेंद्र हुड्डा
गुरुग्राम और सोनीपत में गरजे दीपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2025 at 8:09 AM IST

Updated : August 11, 2025 at 8:59 AM IST

गुरुग्राम/सोनीपत: राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वोट चोरी वाला बयान खूब चर्चा में है. इस बयान पर सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के बीच यह बहस का मुद्दा बना हुआ है. अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन उनकी पार्टी के सभी नेता करते नजर आ रहे हैं. गुरुग्राम पहुंचे रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को जमकर घेरा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति कर हरियाणा में सरकार बनाई थी. बीजेपी ने वोट चोरी कर जीत हासिल की थी. चोरी किए वोट से चोट तो जरूर पहुंची लेकिन हम टूटे नहीं. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं.

इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस का निशाना: वहीं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि इलेक्शन कमिशन मुंह छिपाए बैठा है, जो कि भारत के संविधान पर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है. लोकतंत्र पर खतरा बना हुआ है. देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं सत्ता के साथ समझौता कर चुकी हैं. इलेक्शन कमिशन केंचुआ बन चुका है. सारे देश में जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है.

'जनता तक पहुंचानी है सच्चाई': उदयभान ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिशन के पूरी तरह कपड़े उतारकर रख दिए हैं, उसे नंगा कर दिया है. उसका चेहरा बेनकाब करने का काम किया है. अब इलेक्शन कमिशन पर कोई जवाब नहीं बन रहा. अधिकारी मुंह छुपाए बैठे हुए हैं. हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव चोरी किया गया था. इसके पर्याप्त सबूत हमारे पास हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी को चुनाव आयोग को बेनकाब कर सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है.

'पिक्चर हिट होकर रहेगी': बता दें कि गुरुग्राम में यूथ कांग्रेस का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था. जिसमें युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में 450 से ज्यादा पदाधिकारियों ने शपथ ली. इसमें रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान शामिल हुए. इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता दोबारा उतनी ही मेहनत कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में जमा होना तो केवल ट्रेलर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिक्चर भी हिट होकर रहेगी.

इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस का निशाना (Etv Bharat)

सोनीपत में भी गरजे हुड्डा: इसके अलावा, आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत के अंबेडकर पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस चुनावी वादों की याद दिलाने के लिए सोनीपत से चंडीगढ़ तक रथयात्रा निकाल रही है, जिसे रवाना किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन धरातल पर एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है. हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही जनता से किए सभी वादे भूल गई है.

अपराध पर बोले दीपेंद्र हुड्डा: वहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया, उन्होंने कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा के चार-चार वोट पर कहा कि अब पता चला है कि ये 2019 में कैसे जीते थे. उस समय चुनाव आयोग कहां पर था. बीजेपी ने 2024 में प्रदेश की जनता की जनभावना के साथ धोखा किया है. हरियाणा अब फिरौती प्रदेश बन गया है. जेलों से और विदेशों से धमकी आ रही है. हरियाणा एसटीएफ के इंचार्ज कह रहे हैं कि हरियाणा में 80 गैंग बेकाबू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस को पता है कि प्रदेश की बागडोर दिल्ली से चलती है.

