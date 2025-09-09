ETV Bharat / state

निकाय और पंचायत चुनाव के मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, निकाला पैदल मार्च

विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने आज भी विरोध प्रदर्शन किया.

विधानसभा के बाहर प्रदर्शन
विधानसभा के बाहर प्रदर्शन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 1:04 PM IST

जयपुर : प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से निकाय-पंचायत चुनाव कराने मांग को लेकर कांग्रेस लगातार जोर शोर से इस मामले को उठा रही है. वहीं विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान भी आज कांग्रेस विधायकों ने निकाय और पंचायत चुनाव की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस विधायक सुबह 10:30 बजे विधायक आवास पर एकत्रित हुए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. साथ ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव कराने की मांग की. कांग्रेस विधायकों ने पोस्टर बैनर में लिखा कि मैं भजनलाल हूं मैं निकाय और पंचायत राज के चुनाव 5 साल पर नहीं करवाऊंगा.

संविधान की भी की शपथ : वहीं कांग्रेस विधायकों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान की रक्षा की भी शपथ ली और कहा कि किसी भी कीमत पर संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 73-74वें संविधान संशोधन के दौरान हर 5 साल में निकाय पंचायत चुनाव कराने का नियम बनाया गया था. लेकिन यह सरकार संविधान को ही कमजोर करने में लगी हुई है. उसकी ये लोग पालना नहीं कर रहे हैं. इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं.

जूली का सरकार पर हमला (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

हम लगातार इसके लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाएं, जिलों में प्रदर्शन भी किए उसके बाद भी यह लोग नहीं मान रहे हैं. इसलिए हम विधानसभा में यह प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने संविधान की भी शपथ ली है कि यह कि हम हर परिस्थिति में संविधान की पालना करेंगे. लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि आपने भी संविधान की शपथ ली है उसके बावजूद इसकी पालना नहीं कर रहे हैं. अगर कांग्रेस का प्रधान है, चेयरमैन या सरपंच है तो उसको नियम विरुद्ध हटाओ, भाजपा के मंत्री और विधायकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, यह तानाशाही कर रहे हैं. हमारे प्रधान को सस्पेंड किया उसको फिर बहाल किया आधे घंटे में फिर सस्पेंड कर दिया. इस तरह की तानाशाही कर रहे हैं.

