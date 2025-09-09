ETV Bharat / state

निकाय और पंचायत चुनाव के मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, निकाला पैदल मार्च

जयपुर : प्रदेश में पिछले डेढ़ साल से निकाय-पंचायत चुनाव कराने मांग को लेकर कांग्रेस लगातार जोर शोर से इस मामले को उठा रही है. वहीं विधानसभा के मौजूदा सत्र के दौरान भी आज कांग्रेस विधायकों ने निकाय और पंचायत चुनाव की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस विधायक सुबह 10:30 बजे विधायक आवास पर एकत्रित हुए और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. साथ ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव कराने की मांग की. कांग्रेस विधायकों ने पोस्टर बैनर में लिखा कि मैं भजनलाल हूं मैं निकाय और पंचायत राज के चुनाव 5 साल पर नहीं करवाऊंगा.

संविधान की भी की शपथ : वहीं कांग्रेस विधायकों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान की रक्षा की भी शपथ ली और कहा कि किसी भी कीमत पर संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 73-74वें संविधान संशोधन के दौरान हर 5 साल में निकाय पंचायत चुनाव कराने का नियम बनाया गया था. लेकिन यह सरकार संविधान को ही कमजोर करने में लगी हुई है. उसकी ये लोग पालना नहीं कर रहे हैं. इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं.