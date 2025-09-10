ETV Bharat / state

विधानसभा में कैमरे!: कांग्रेस विधायकों ने पैदल मार्च कर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया

कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में छिपे कैमरों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया और मुख्यमंत्री पर जासूसी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया.

Congress MLA protest
प्रदर्शन करते कांग्रेस विधायक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 2:02 PM IST

जयपुर: सदन में लगे कथित गुप्त कैमरों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को जमकर हंगामा किया. पार्टी के विधायकों ने इन कैमरों के जरिए जासूसी करने का आरोप लगाया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया और कैमरे हटाने की मांग की. कांग्रेस सदस्यों ने इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस के सदस्य विधायक आवास में एकत्रित हुए. वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे. कांग्रेस विधायकों ने 'जग्गा जासूस' स्लोगन वाली टोपियां पहन रखी थी. हाथ में 'अनुच्छेद 21 का हनन' लिखे बैनर ले रखे थे. कांग्रेस के सभी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में प्रदर्शन किया.

जूली बोले- भाजपा के लोग जासूसी नेटवर्क चला रहे हैं: प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में जब पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यूट्यूब से सब कुछ जुड़ा हुआ है. पूरा राजस्थान इस कार्रवाई को देखता है, लेकिन इसके बावजूद सदन में गुप्त कैमरे लगे हुए हैं. जूली ने कहा कि जब सदन चलता है तो पूरी कार्यवाही ऑन रिकॉर्ड होती है, लेकिन जब सदन नहीं चलता है, तब कोई सदस्य आपस में बात करते हैं, तो यह लोग गुप्त कैमरों के जरिए विपक्षी सदस्यों की बातें सुनते हैं.

पढ़ें: हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल और शून्यकाल, कांग्रेस की महिला विधायकों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की

मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि विपक्षी सदस्यों की बात सुनी जाए, इसलिए उन्होंने विधानसभा स्पीकर के माध्यम से यह काम करवाया है. मुख्यमंत्री तीन दिन उस कमरे में बैठे रहे, जहां पर गुप्त कैमरे का एक्सेस है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जासूसी करने से पहले इंटेलिजेंस से परमिशन लेनी होती है. इसकी परमिशन के बाद ही गुप्त कैमरे लगाने होते हैं. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर भी आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विधायक मद से कैमरे लगवाए हैं, जब एक अधिकारी ने मना कर दिया तो उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया. उसके निचले स्तर के अधिकारी से मद में पैसा खर्च करवाया है. जूली ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है.

सरकार में 'बिग ब्रदर' कौन? जूली ने कहा कि इस सरकार में कौन 'बिग ब्रदर' है जो हमारी निगरानी करता है? मंत्रियों के ड्राइवर के फोन टेप हो रहे हैं. विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि कौन विधायक क्या कर रहा है, मेरे पास सबकी खबर है. यह भी निजता का उल्लंघन है. ऐसा लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है. यह सब लोग मिलकर जासूसी का नेटवर्क चला रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जासूसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने पेगासस के जरिए जासूसी की थी और इस नीति पर राजस्थान सरकार चल रही है. जूली ने कहा कि सदन में जो कार्यवाही चलती है, वह लाइव जाती है. उस पर हमारा एतराज नहीं है. हमारा एतराज उन गुप्त कैमरों पर है, जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, उसके बाद भी यह लोग हमारी बातें रिकॉर्ड करके सुनते हैं.

