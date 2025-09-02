ETV Bharat / state

सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, कांग्रेस विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष को पत्र, कार्यवाई की मांग - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया है.

बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा
बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा (FILE)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

September 2, 2025

Updated : September 2, 2025 at 6:03 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आए हैं. यह नोटिस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की छवि को धूमिल करने और भ्रामक प्रचार को लेकर लाया गया है. सुधीर शर्मा ने भी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को पत्र लिखा था और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया था.

कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि यह विशेषाधिकार हनन है. जब विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला भी नहीं किया था कि उनके लिखे पत्र को प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए या नहीं, उससे पहले सुधीर शर्मा ने इसे सार्वजनिक कर दिया. कांग्रेस विधायकों का तर्क है कि यह आचरण सदन की मर्यादा के खिलाफ है और संवैधानिक स्थिति का भी उल्लंघन है. ऐसे में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.

सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
सुधीर शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस (Letter)

बता दे धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है. विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सुधीर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में सीएम ने घोषणा करते हुए विभिन्न विभागों में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही. पिछले साल मानसून सत्र के दौरान ही सरकार ने बताया कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में 34 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है. इस साल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 23 हजार लोगों को रोजगार दिया है.

सुधीर ने लिखा कि पहले बजट सत्र से ही सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की. हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से इस दावे को दोहराया जाता रहा. आज तक एक भी ऐसी चीज प्रदेश में नहीं बनी. भाजपा के भी 28 विधायक सदन के सदस्य हैं. उनके यहां एक भी ऐसा संस्था नहीं है.

सुधीर शर्मा ने कहा कि दस गारंटियों के बारे में सरकार कितनी बार सदन में झूठ बोल चुकी है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है. हालांकि, नियमों के तहत न होने से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसे रद्द कर दिया है. जबकि सुधीर शर्मा ने दोबारा तथ्यों के साथ नोटिस दिया है.

TAGGED:

PRIVILEGE MOTION AGAINST BJP MLASUDHIR SHARMA PRIVILEGE MOTIONMLA SUDHIR SHARMAHIMACHAL MONSOON SESSION 2025HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

