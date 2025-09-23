ETV Bharat / state

मकराना विधायक ने जताया अनूठा विरोध, समस्या समाधान के लिए गंदे पानी में बैठकर दिया धरना

मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर फैले गंदे पानी में धरना देकर प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर खींचा.

Makrana MLA sat in dirty water
मकराना में विधायक ने गंदे पानी में बैठकर दिया धरना (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामन सिटी: मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने नगर परिषद की लापरवाही और गंदे पानी की निकासी की मांग लेकर मंगलवार को अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया. उन्होंने परिषद कार्यालय के बाहर चॉक सीवरेज के चलते एकत्र गंदे पानी में बैठकर धरने के जरिए प्रशासन का ध्यान खींचा और विरोध दर्ज कराया.

कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में लगे शहरी सेवा शिविर में पहुंचे. परिषद कार्यालय के बाहर गंदा पानी फैला था. रास्ता भी नहीं बचा था. विधायक ने प्रशासन से समस्या का समाधान करने को कहा. अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो खफा विधायक गैसावत अपने समर्थकों के साथ परिषद कार्यालय के बाहर गंदे पानी में ही बैठ गए. विधायक और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पढ़ें:पुलिस पर खान माफिया से मिलीभगत का आरोप, भड़के एमएलए पहुंचे थाने, मचाया हंगामा - angry MLA reached police station

विधायक गैसावत ने कहा कि कस्बे में महत्वपूर्ण जगहों पर जलभराव की समस्या है. प्रशासन अनदेखी करता है. नगर परिषद और पंचायत समिति कार्यालय के सामने सड़कों पर सीवरेज जाम होने से गंदा पानी फैला है. विधायक गैसावत ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए. विधायक ने आरोप लगाया कि शहरी सेवा शिविर में अधिकारी बिना कमीशन काम नहीं कर रहे. यहां पोपा बाई का राज है, ना सड़कें सुधर रही है और ना लाइटें लग रही है. गंदे पानी की समस्या जस की तस है.

मकराना उपखंड अधिकारी और नगर परिषद प्रशासक अंशुल सिंह ने तुरंत कर्मचारियों को पानी का रास्ता बनाने में लगाया. इस दौरान विधायक ने एसडीएम के सामने परिषद पर भ्रष्टाचार और जनता के कार्य नहीं करने का आरोप लगाया. विधायक ने शिविर स्थल पर भी धरना दिया. एसडीएम ने कर्मचारियों को तत्काल समस्या समाधान करने के निर्देश दिए, तब मामला शांत हुआ. एसडीएम ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAKRANA MLA ZAKIR HUSSAIN GASAWATMLA EXPRESSED UNIQUE PROTESTUPROAR IN MAKRANA MUNICIPAL COUNCILPROTEST AGAINST DIRTY WATER PROBLEMMAKRANA MLA SIT IN SEWERAGE WATER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: मां के 9 स्वरूपों का औषधियों से संबंध, प्रयोग करें और पाएं निरोगी काया

GST कटौती से ऑटो सेक्टर में उछाल, मारुति ने एक दिन में 25,000 से ज्यादा कारें डिलीवर कीं

23 सितंबर 2025 का राशिफल: नवरात्रि के दूसरे दिन इन राशियों को होगा आर्थिक लाभ, जानें राशियों का हाल

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.