मकराना विधायक ने जताया अनूठा विरोध, समस्या समाधान के लिए गंदे पानी में बैठकर दिया धरना
मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर फैले गंदे पानी में धरना देकर प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर खींचा.
Published : September 23, 2025 at 8:22 PM IST
कुचामन सिटी: मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने नगर परिषद की लापरवाही और गंदे पानी की निकासी की मांग लेकर मंगलवार को अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया. उन्होंने परिषद कार्यालय के बाहर चॉक सीवरेज के चलते एकत्र गंदे पानी में बैठकर धरने के जरिए प्रशासन का ध्यान खींचा और विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में लगे शहरी सेवा शिविर में पहुंचे. परिषद कार्यालय के बाहर गंदा पानी फैला था. रास्ता भी नहीं बचा था. विधायक ने प्रशासन से समस्या का समाधान करने को कहा. अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो खफा विधायक गैसावत अपने समर्थकों के साथ परिषद कार्यालय के बाहर गंदे पानी में ही बैठ गए. विधायक और समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
विधायक गैसावत ने कहा कि कस्बे में महत्वपूर्ण जगहों पर जलभराव की समस्या है. प्रशासन अनदेखी करता है. नगर परिषद और पंचायत समिति कार्यालय के सामने सड़कों पर सीवरेज जाम होने से गंदा पानी फैला है. विधायक गैसावत ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए. विधायक ने आरोप लगाया कि शहरी सेवा शिविर में अधिकारी बिना कमीशन काम नहीं कर रहे. यहां पोपा बाई का राज है, ना सड़कें सुधर रही है और ना लाइटें लग रही है. गंदे पानी की समस्या जस की तस है.
मकराना उपखंड अधिकारी और नगर परिषद प्रशासक अंशुल सिंह ने तुरंत कर्मचारियों को पानी का रास्ता बनाने में लगाया. इस दौरान विधायक ने एसडीएम के सामने परिषद पर भ्रष्टाचार और जनता के कार्य नहीं करने का आरोप लगाया. विधायक ने शिविर स्थल पर भी धरना दिया. एसडीएम ने कर्मचारियों को तत्काल समस्या समाधान करने के निर्देश दिए, तब मामला शांत हुआ. एसडीएम ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराएंगे.