ETV Bharat / state

'जब पानी उतर गया तो दौरा करने का क्या मतलब...', जींद में सरपंच ने विधायक विनेश फोगाट को सुनाई खरी-खरी

जींद: हरियाणा में हुई भारी बारिश से बाढ़ के बाद नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. अलग-अलग इलाके में राजनीतिक नेता प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में जींद के जुलाना क्षेत्र में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने प्रभावित गांव बराड़ खेड़ा, बुआना, खरेंटी, गढ़वाली, झमोला, करेला, मालवी और देवरड़ का दौरा किया. इस दौरान विनेश फोगाट का बुआना में विरोध का भी सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने कहा कि "100 फोन करने पर भी आपने फोन नहीं उठाया,अब क्या करने आई हो".

प्रभावित गांवों में पहुंचीं विधायक: विधायक फोगाट ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सके. विधायक ने कहा कि "किसानों की परेशानी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा. नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा". किसानों ने विधायक के इस दौरे की सराहना भी की. उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

विधायक को सुना दी खरी-खरी: वहीं, बुआना गांव में सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान ने विधायक विनेश फोगाट को खरी-खरी सुना दी. जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना ने कहा कि "सरपंच एसोसिएशन और पंचायत समिति सदस्यों ने समर्थन देकर चुनाव में जिताया था. लेकिन अब विधायक फोन उठाना भी उचित नहीं समझती". सुधीर ने कहा कि "जब गांवों का 75 प्रतिशत पानी उतर चुका है. तो अब दौरा करने का क्या औचित्य. विधायक जल निकासी का उचित प्रावधान करें."