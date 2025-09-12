ETV Bharat / state

'जब पानी उतर गया तो दौरा करने का क्या मतलब...', जींद में सरपंच ने विधायक विनेश फोगाट को सुनाई खरी-खरी

जींद में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचीं, कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को करना पड़ा विरोध का सामना. सरपंच ने कसा तंज.

जींद पहुंची विनेश फोगाट
जींद बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची विनेश फोगाट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 12, 2025 at 12:21 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा में हुई भारी बारिश से बाढ़ के बाद नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. अलग-अलग इलाके में राजनीतिक नेता प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में जींद के जुलाना क्षेत्र में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने प्रभावित गांव बराड़ खेड़ा, बुआना, खरेंटी, गढ़वाली, झमोला, करेला, मालवी और देवरड़ का दौरा किया. इस दौरान विनेश फोगाट का बुआना में विरोध का भी सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने कहा कि "100 फोन करने पर भी आपने फोन नहीं उठाया,अब क्या करने आई हो".

प्रभावित गांवों में पहुंचीं विधायक: विधायक फोगाट ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों की फसलें बचाई जा सके. विधायक ने कहा कि "किसानों की परेशानी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा. नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा". किसानों ने विधायक के इस दौरे की सराहना भी की. उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा.

विधायक को सुना दी खरी-खरी: वहीं, बुआना गांव में सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान ने विधायक विनेश फोगाट को खरी-खरी सुना दी. जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना ने कहा कि "सरपंच एसोसिएशन और पंचायत समिति सदस्यों ने समर्थन देकर चुनाव में जिताया था. लेकिन अब विधायक फोन उठाना भी उचित नहीं समझती". सुधीर ने कहा कि "जब गांवों का 75 प्रतिशत पानी उतर चुका है. तो अब दौरा करने का क्या औचित्य. विधायक जल निकासी का उचित प्रावधान करें."

विनेश फोगाट का हुआ विरोध (Etv Bharat)

सरपंच का विधायक पर तंज: विधायक ने कहा कि "प्रशासन से बात हुई है. बराड़ खेड़ा का पानी तभी उतरेगा, जब आप सहयोग करेंगे". सुधीर बुआना ने कहा कि "हम क्यों सहयोग करें. जब आप फोन उठाना ही उचित नहीं समझते. 100 बार तो मैंने कर लिया. चुनाव में तो आप सहयोग मांग रहे थे. अब आप फोन भी नहीं उठाते. दोनों गांवों का भाईचारा ठीक है. हम कोई सहयोग नहीं करेंगे". विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि "चलो ठीक है". यह कहकर विधायक आगे निकल गई.

ये भी पढ़ें: घग्गर नदी का जलस्तर घटा, लेकिन सेहत पर मंडरा रहा संकट, सीएमओ बोले - करीब 15% तक बढ़े मरीज

ये भी पढ़ें: "ये प्राकृतिक नहीं, प्रशासनिक आपदा है", शाहबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला

Last Updated : September 12, 2025 at 1:11 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

विधायक विनेश फोगाटजींद जुलाना बाढ़ प्रभावितFLOOD AFFECTED AREASJIND JULANA VILLAGESCONGRESS MLA VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.