'दूसरों की मां-बहनों को गाली दी गई, तब क्यों चुप थे?' कांग्रेस विधायक संजय तिवारी का BJP पर हमला - SANJAY TIWARI

पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद पर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने हमला किया है. पढ़ें पूरी खबर

कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी
कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 7:32 PM IST

बक्सर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद ने सूबे की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. जहां भाजपा इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जा रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता को गुमराह करने की साजिश बता रहा है. इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने एनडीए पर तीखा हमला बोला है.

'दूसरों की मां-बहनों को गाली दी गई, तब क्यों चुप थे?: कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब दूसरों की मां और बहनों को 'बार बाला' और 'जर्सी गाय' जैसे अपमानजनक शब्दों से नवाजा गया, तब भाजपा के नेताओं को कोई संवेदना नहीं हुई. उन्होंने कहा कि आज जब खुद के खिलाफ कुछ कहा गया तो अचानक भावनात्मकता जाग उठी.

विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (ETV Bharat)

'गाली देने वाला कौन? भाजपा बताए': तिवारी ने सवाल उठाया कि भाजपा यह स्पष्ट करे कि कथित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका पार्टी से क्या संबंध है. उन्होंने पूछा कि क्या उसका शिवराज सिंह चौहान से कोई संबंध है? भाजपा पहले यह स्पष्ट करे, फिर सहानुभूति की राजनीति करे.

भ्रम फैलाकर मुद्दों से भटका रही है भाजपा: कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को भ्रमित करने के लिए भावनात्मक मुद्दों का सहारा ले रही है. एसआईआर जैसे बड़े घोटालों पर जबाव नहीं दे पा रही भाजपा अब 'मां' के नाम पर सहानुभूति बटोरने का खेल खेल रही है.

सरकार में रहकर बंद लोकतंत्र की हत्या: विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा खुद राज्य और केंद्र की सत्ता में है, फिर बंद बुलाकर वे सवाल किससे कर रहे हैं? अपनी ही सरकार में बंद करवाना यह साबित करता है कि भाजपा को शासन में नहीं, बल्कि सियासी ड्रामे में ज्यादा रुचि है.

"कांग्रेस कभी भी व्यक्तिगत हमलों में विश्वास नहीं करती. हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं, मां-बहनों को गाली देना हमारी सोच नहीं." भाजपा को बताना चाहिए कि बयान देने वाला किस पार्टी से है." -संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, कांग्रेस विधायक

मंत्री पिट रहे, विधायक माफी मांग रहे : संजय तिवारी ने कहा कि भाजपा के झूठे वादों से तंग आकर जनता अब सड़कों पर भाजपा नेताओं का विरोध कर रही है. हमने पहले ही कहा था कि आने वाले समय में नेता सड़कों पर दौड़ाए जाएंगे, अब वैसा ही हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि खुद भाजपा के मंत्री अपने ही क्षेत्र में लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और विधायक सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं.

