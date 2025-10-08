कांग्रेस एमएलए रामनिवास बोले, 'हत्यारों को ऐसी सजा मिले, बाकी अपराधियों को भी मिले सबक'
व्यापारी की हत्या को लेकर परिजन, स्थानीय लोग और राजनेताओं ने धरना दिया और अपराधियों को सबक सिखाने की मांग की.
Published : October 8, 2025 at 3:41 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में कल गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर कुचामन पुलिस थाने के सामने दूसरे दिन भी धरना जारी है. धरने में शामिल परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि अन्य अपराधियों को भी सबक मिले.
रोहित गोदारा के गुर्गों ने कल व्यापारी रमेश रूलानिया की जिम में वर्कआउट करते समय गोली मार दी थी. घायल व्यापारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. व्यापारी की हत्या को लेकर दूसरे दिन भी स्थिति तनावपूर्ण रही. लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. दूसरे दिन भी मृतक व्यापारी रमेश के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. धरने में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, नावां के पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए.
इस दौरान परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि हत्यारों ने जो कृत्य किया है, वह किसी भी सूरत में माफी लायक नहीं है. ऐसे हत्यारों और गैंगस्टर को गोली मारकर बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि बाकी अपराधियों को भी सबक मिल सके. विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि पुलिस की ढ़िलाई और लचर रवैए के कारण ऐसे आपराधिक तत्व समाज के दुश्मन बनते जा रहे हैं. पुलिस लोगों को ना सुरक्षा दे पा रही है, ना ही अपराधों पर लगाम लगा पा रही है.