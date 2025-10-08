ETV Bharat / state

कांग्रेस एमएलए रामनिवास बोले, 'हत्यारों को ऐसी सजा मिले, बाकी अपराधियों को भी मिले सबक'

कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में कल गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर कुचामन पुलिस थाने के सामने दूसरे दिन भी धरना जारी है. धरने में शामिल परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि हत्यारों को ऐसी सजा मिले कि अन्य अपराधियों को भी सबक मिले.

रोहित गोदारा के गुर्गों ने कल व्यापारी रमेश रूलानिया की जिम में वर्कआउट करते समय गोली मार दी थी. घायल व्यापारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. व्यापारी की हत्या को लेकर दूसरे दिन भी स्थिति तनावपूर्ण रही. लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है. दूसरे दिन भी मृतक व्यापारी रमेश के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. धरने में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, नावां के पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए.