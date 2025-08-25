ETV Bharat / state

सीएम की घोषणा के डेढ़ साल बाद भी नहीं शुरू हुई मुरैना शुगर फैक्ट्री, 3 सितंबर से होगा आंदोलन - MLA PANKAJ UPADHYAY MORENA

जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने दी चेतावनी, मुरैना में शक्कर कारखाना शुरू करे सरकार वर्ना 3 सितंबर से शुरू करेंगे बड़ा आंदोलन.

Congress MLA Pankaj Upadhyay
जौरा विधायक पंकज उपाध्याय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 3:54 PM IST

मुरैना : जौरा विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि मुरैना से कृषि मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सांसद सत्ता में बैठे हुए है, फिर भी शक्कर कारखाना चालू करवाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है. यह बेहद शर्मनाक है.

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चंबल की माटी में गन्ना उत्पादन की क्षमता इतनी अच्छी है कि यहां एक नहीं बल्कि पांच शक्कर कारखाने चल सकते हैं. इससे मुरैना का भविष्य सुधर सकता है. अंत मे उन्होंने कहा कि 7 दिवस के अंदर सरकार ने शक्कर कारखाना चालू करवाने के लिए कोई नीति स्पष्ट नहीं की तो बड़ा आंदोलन होगा.

Congress MLA Pankaj Upadhyay
मुरैना शक्कर कारखाना (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की घोषणा के डेढ़ साल बीतने के बावजूद नहीं शुरू हुआ शक्कर कारखाना

कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान मुरैना में कहा था कि वे शक्कर कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के बकाया का भुगतान कर 15 दिन के अंदर कारखाना चालू करवाएंगे. उनकी घोषणा को डेढ़ वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक शक्कर कारखाना चालू होना तो दूर कर्मचारियों को उनका पैसा तक नहीं मिला है.

इसके विपरीत सरकार शक्कर कारखाने की साढ़े बाइस एकड़ जमीन एमएसएमई को ट्रांसफर करने जा रही है. और कांग्रेस नेताओं पर जनता को बरगलाने का आरोप लगा रही है. यह किसानों के साथ धोखा है. इसके लिए सरकार किसानों से माफी मांगे.

जौरा विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सात दिन के भीतर शक्कर कारखाना शुरू करने को लेकर ठोस नीति सामने नहीं आई, तो 3 सितंबर से बड़ा जनांदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने ये बातें रविवार को शक्कर कारखाना बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं के साथ बैठक के दौरान कही.

मांगें नहीं माने जाने पर 3 सितंबर से बड़ा जनांदोलन शुरू करने की घोषणा

जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने कहा कि 3 सितंबर से कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे और आंदोलन को जनांदोलन का रूप देंगे. उन्होंने कहा यह किसी दल का आंदोलन नहीं, दिलों का आंदोलन होगा. जो भी किसान, मजदूर और नौजवान अपने बच्चों और भविष्य से प्यार करता है, उसे इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा. जब तक शरीर में प्राण हैं, किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे.

