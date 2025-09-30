ETV Bharat / state

MLA पर तालाब और पट्टे की 98 बीघा जमीन कब्जाने का आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

मुरैना के जौरा विधानसभा के रसोधना गांव का मामला. कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम से मामले की जांच कर 3 दिन में मांगी रिपोर्ट.

Allegations on MLA Pankaj Upadhyay
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर दिया ज्ञापन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 1:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय पर एक तालाब को जेसीबी से समतल कर खेत बनाने और पट्टे की 98 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सोमवार को कलेक्टर से की. कलेक्टर ने ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम जौरा को निर्देशित कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.

मामला जौरा विधानसभा क्षेत्र स्थित रसोधना गांव का है. ग्रामीणों का आरोप है कि यहां पर कांग्रेस विधायक ने अमृत तालाब को बुलडोजर से समतल कर खेत बना लिया है. यही नहीं उन्होंने किसानों को डरा-धमकाकर 98 बीघा पट्टे की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है. तहसीलदार, एसडीएम से शिकायत करने के बाद ग्रामीण सोमवार को पूर्व विधायक को साथ लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. जहां कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम मामले की जांच कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

विधायक पर तालाब की जमीन कब्जाने का आरोप (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना को सौंपा ज्ञापन

मुरैना जिले की जौरा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रसोधना गांव से करीब 50 की संख्या में किसान सोमवार की दोपहर ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह राजोधा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना को एक ज्ञापन दिया. जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि, जौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने सर्वे क्रमांक 217 पर स्थित अमृत तालाब को तोड़कर खेत बना लिया है.

Allegations on MLA Pankaj Upadhyay
विधायक पर तालाब की जमीन कब्जाने का आरोप (ETV Bharat)

यह तालाब मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनवाया गया था, जिसे तोड़ दिया गया. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब टूटने से गांव में जलस्तर तेजी से नीचे चला गया है और मवेशियों के लिए पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई है. इस कारण कई किसान परेशान हैं. उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

Allegations on MLA Pankaj Upadhyay
एमएलए के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने कहा, उन्होंने तहसीलदार और एसडीएम से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई

ग्रामीण सतेंद्र कुशवाहा ने बताया "3 माह पहले विधायक पंकज उपाध्याय ने सरकारी तालाब को जेसीबी से समतल कर खेत बना लिया है. इससे हमारे लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है. इसकी शिकायत हमने तहसीलदार और एसडीएम से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. आज पूर्व विधायक के साथ कलेक्टर से शिकायत करने आए हैं."

जौरा से पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने बताया कि कांग्रेस विधायक ने सरकारी तालाब तोड़कर खेत बना लिया है. इतना ही नहीं किसानों को डरा-धमकाकर पट्टे की जमीन अपने नाम करवाकर कब्जा कर लिया है. पट्टे की जमीन बेचने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है. बिना अनुमति के ही अपने पद का दुरुपयोग कर उन्होंने किसानों की जमीन अपने नाम करा ली है. यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है. हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की है. यहां पर सुनवाई नहीं हुई तो भोपाल तक शिकायत करेंगे. वे शक्कर कारखाना आंदोलन की आड़ में अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं.

कलेक्टर ने कहा, एसडीएम जौरा को जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है

जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया "रसोधना गांव में अमृत तालाब को खुर्द-बुर्द कर अतिक्रमण करने की शिकायत आई है. मैंने एसडीएम जौरा को जांच के लिए निर्देशित कर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से कराई गई है तो उसके लिए न्यायालय में सिविल शूट दायर करें. रजिस्ट्री कैंसिल करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MORENA NEWSALLEGATIONS ON MLA PANKAJ UPADHYAYMORENA COLLECTOR ANKIT ASTHANAMLA ACCUSED OF LAND GRABBINGCONGRESS MLA PANKAJ UPADHYAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हाईटेक होगी हाथियों की निगरानी, गज रक्षक करेगा लाइव ट्रैकिंग, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 5 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 25000 कन्या पूजन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोहन यादव ने दिया गिफ्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.