बिरनपुर हत्याकांड पर कांग्रेस के तीखे सवाल, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने मांगा जवाब

देवेंद्र यादव ने कहा, जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे कई सवार खड़े होते हैं. प्रशासन को चाहिए कि वो स्थिति स्पष्ट करे.

Politics over Biranpur murder case
देवेंद्र यादव ने मांगा सरकार से जवाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 11:18 AM IST

दुर्ग: बिरनपुर मर्डर केस और साम्प्रदायिक हिंसा मामले में सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है. चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने भिलाई के सुपेला में मीडिया से बातचीत की.

बिरनपुर घटना पर उठाए सवाल: प्रेसवार्ता में कांग्रेस विधायक देवेंद्र ने पुलिस और प्रशासन को जमकर घेरा. सरकार भी सवाल उठाए. देवेंद्र यादव ने कहा कि बिरनपुर मर्डर केस में सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. सीबीआई की चार्जशीट से स्पष्ट हो गया है कि बिरनपुर में हुई वारदता कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह भाजपा द्वारा चुनावी लाभ के उद्देश्य से रची गई राजनीतिक साजिश थी.

सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल: देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस घटना को साम्प्रदायिक रंग देकर राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. देवेंद्र यादव ने कहा कि ''तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घटना स्थल पर जाकर भड़काऊ भाषण दिए और आगजनी की घटनाओं को बढ़ावा दिया. भाजपा ने एक वर्ग विशेष को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया और विधानसभा चुनावों में इसे धार्मिक और जातीय रूप देकर जनता की सहानुभूति बटोरी. देवेंद्र यादव ने कहा कि ''भाजपा ने मृतक भुनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट देकर सहानुभूति की राजनीति की, जबकि सच्चाई अब सीबीआई की चार्जशीट से सामने आ चुकी है''. यादव ने मांग की कि भाजपा नेताओं को इस मामले में जनता से माफी मांगनी चाहिए.

भूपेश बघेल भी उठा चुके हैं मुद्दा: रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राजनांदगांव में सीबीआई की चार्जशीट पर कहा था कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है. सियासी फायदे के लिए बिरनपुर के मामले को भुनाया गया.

दीपावली मिलन समारोह रद्द पर कसा तंज: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि रविवार को हमने पुलिस परिवार के साथ दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया था. जिसे रद्द कर दिया गया. देवेंद्र यादव ने कहा कि हमने भवन का किराया देकर भवन भी बुक कराया था ताकि दीपावली मिलन का आयोजन किया जा सके. भवन बुक होने के बाद भी भवन पर सुबह में ही ताला जड़ दिया गया. देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस अफसरों के दबाव में इस तरह का काम किया गया है. देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के घटिया सियासत का विरोध करती है. कांग्रेस इन बातों को जनता के बीच लेकर जाएगी और पूरी बात की सच्चाई उनके बीच रखेगी.

