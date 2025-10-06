ETV Bharat / state

पीपल्दा विधायक बोले- सुल्तानपुर सीएचसी की हालत भी एसएमएस जैसी, विधानसभा में किया था वादा, फिर भी नहीं बदली वायरिंग

पीपल्दा विधायक चेतन पटेल ने कहा कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर ने विधानसभा में सुल्तानपुर सीएचसी में वायरिंग बदलने का किया वादा पूरा नहीं किया.

सुल्तानपुर सीएचसी. (ETV Bharat Kota)
कोटा: जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा में आग लगने की घटना में 8 मरीजों की जान चली गई. इस घटना के मामले को लेकर कोटा के पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना ने चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर पर हमला बोला है. कोलाना का कहना था कि जिस तरह से एसएमएस अस्पताल में मरीजों की जान चली गई. वैसे ही खतरे वाले हालात सदन में कोटा के सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में हैं, जहां वायरिंग जल जाती है. इस वायरिंग को बदलने का वादा चिकित्सा मंत्री खींवसर ने विधानसभा में किया था. उन्होंने कहा था कि 3 महीने में वायरिंग बदल दी जाएगी, लेकिन मार्च के बाद 7 महीने निकल गए हैं और अभी भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं.

विधायक चेतन पटेल का कहना था कि सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीन आता है. उन्होंने इस संबंध में तारांकित प्रश्न पूछा था, जिस पर गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वायरिंग ऑक्सीजन प्लांट के चलते जल रही है, क्योंकि लोड बढ़ गया है. हम यहां पर 25 किलोवाट का लोड बढ़ाएंगे और 3 महीने में वायरिंग को भी बदलकर सुरक्षित कर देंगे, लेकिन यह कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है.

पढ़ें: SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत

उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास करने के लिए सिर्फ बातें हैं. घोषणा होने के बाद भी कार्य न होना, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ करता है. यह पवित्र सदन विधानसभा का अपमान है. राजस्थान की भाजपा सरकार खुद वेंटिलेटर पर चल रही है, आम जनता का कोई धणी-धोरी नहीं है. उन्होंने एसएमएस हादसे के दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा​ कि शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान हो और घायल जल्द स्वस्थ हों.

केवल बना एस्टीमेट, बजट ही नहीं हुआ जारी: विधायक चेतन पटेल का कहना था कि साल 2007 में बिल्डिंग बनी थी, तब के अनुसार ही बिल्डिंग में वायरिंग हो रखी है. वर्तमान में बिल्डिंग में मशीनरी और एयर कंडीशन से लेकर कई चीजें बढ़ गई हैं, जिनके अनुसार नई वायरिंग की आवश्यकता है. मई और जून की गर्मी के दौरान लगातार फॉल्ट होते हैं, जिससे आग लगने की घटना हो सकती है.

अस्पताल के प्रभारी डॉ. श्याम मालव का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की इलेक्ट्रिक विंग ने 17 लाख रुपए का एस्टीमेट बना दिया था, लेकिन सरकार की ओर से बजट जारी नहीं हुआ, इसलिए कार्य नहीं हो पाया है. इस संबंध में एस्टीमेट का लेटर भी उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया था.

