ETV Bharat / state

पीपल्दा विधायक बोले- सुल्तानपुर सीएचसी की हालत भी एसएमएस जैसी, विधानसभा में किया था वादा, फिर भी नहीं बदली वायरिंग

सुल्तानपुर सीएचसी. ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 6, 2025 at 5:00 PM IST 3 Min Read

कोटा: जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा में आग लगने की घटना में 8 मरीजों की जान चली गई. इस घटना के मामले को लेकर कोटा के पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना ने चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर पर हमला बोला है. कोलाना का कहना था कि जिस तरह से एसएमएस अस्पताल में मरीजों की जान चली गई. वैसे ही खतरे वाले हालात सदन में कोटा के सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में हैं, जहां वायरिंग जल जाती है. इस वायरिंग को बदलने का वादा चिकित्सा मंत्री खींवसर ने विधानसभा में किया था. उन्होंने कहा था कि 3 महीने में वायरिंग बदल दी जाएगी, लेकिन मार्च के बाद 7 महीने निकल गए हैं और अभी भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं. विधायक चेतन पटेल का कहना था कि सुल्तानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल कॉलेज कोटा के अधीन आता है. उन्होंने इस संबंध में तारांकित प्रश्न पूछा था, जिस पर गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की वायरिंग ऑक्सीजन प्लांट के चलते जल रही है, क्योंकि लोड बढ़ गया है. हम यहां पर 25 किलोवाट का लोड बढ़ाएंगे और 3 महीने में वायरिंग को भी बदलकर सुरक्षित कर देंगे, लेकिन यह कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है. पढ़ें: SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 8 मरीजों की मौत