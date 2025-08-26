ETV Bharat / state

कांग्रेस का राजभवन कूच, जमकर हुई पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए अध्यक्ष समेत कई दिग्गज - CONGRESS MARCHES TO RAJ BHAVAN

कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और आपदा में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने राजभवन कूच किया.

CONGRESS MARCHES TO RAJ BHAVAN
कांग्रेस का राजभवन कूच (PHOTO- ETV Bharat)
देहरादून: राजधानी देहरादून में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी, आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर मंगलवार को राजभवन कूच किया. कांग्रेस भवन से नारेबाजी करते हुए कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथी बड़कला तक पहुंचे. जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया.

इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. कई कांग्रेसी नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया और रेसकोर्स पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया. इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए.

उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे गड़बड़ियां की गई और अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया गया. बेतालघाट में गोलियां चलाई गईं. द्वाराहाट में कांग्रेस समर्थित महिला प्रत्याशियों के पतियों का अपहरण किया गया. उल्टा कांग्रेस के लोगों पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए. इससे पहले पंचायत चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ.

उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है. माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हरिद्वार में 13 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना यह बताती है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है. इसी तरह राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे के समय ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की लूट हो जाती है. इससे साबित हो चुका है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है.

उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा में भी सरकारी लापरवाही सामने आई है. धराली में आपदा प्रभावितों को राशन, पानी, कपड़े, भोजन और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें समय पर नहीं मिल पाई. आपदा पीड़ितों में इसको लेकर भारी नाराजगी थी. उसी तरह थराली में मुख्यमंत्री जाकर भी पीड़ितों से नहीं मिल पाए, यह भी बड़ा गंभीर विषय है.

इधर, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हरिद्वार में भाजपा नेत्री ने जिस तरह अपनी मासूम बेटी को दुष्कर्म के लिए सौंप दिया, इसी तरह भाजपा नेता के कारण जितेंद्र सिंह को मजबूरन सुसाइड करना पड़ा. नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मतदाताओं की चोरी नहीं बल्कि डकैती डाली गई. जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देते, तब तक कांग्रेसी कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा.

