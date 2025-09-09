ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने किया जमकर हंगामा, बोले- यह ज्यादती है

मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने जमकर हंगामा किया. लोगों ने गार्ड पर आरोप लगाया है.

मंत्री इरफान अंसारी के साथ मौजूद कांग्रेस नेता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 10:22 AM IST

बोकारो: मंत्री इरफान अंसारी सोमवार को जिला सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस के एससी मोर्चा के नेताओं ने जमकर बवाल काटा और हंगामा किया. सर्किट हाउस के बाहर काफी गहमा-गहमी देखने को मिला. कांग्रेस नेताओं ने गार्ड पर आरोप लगाया है.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री सर्किट हाउस के तीन नंबर कमरे में थे. जहां कांग्रेस के एससी मोर्चा के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे. इस दौरान वहां उपस्थित गार्ड ने कमरे से जबरन कांग्रेस नेताओं को बाहर निकाल दिया. जिसपर हंगामा शुरू हो गया. मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि हमलोग मंत्री से मिलने आए हैं. अपनी-अपनी समस्या उनके सामने रखने आए हैं. लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया.

मीडिया से बातचीत करते कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

इस दौरान लोगों ने मामले को शांत कराते एवं मीडिया से बचने की सलाह देते हुए नजर आए. हंगामा सुनकर मंत्री इरफान अंसारी खुद कमरे से बाहर निकले. जिसके बाद मोर्चा के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की. इस संबंध में मंत्री इरफान अंसारी कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते नजर आए.

मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता को नहीं बल्कि भाजपा का इलाज करना है. उन्होंने कहा ''मैं डॉक्टर हूं, उसका इलाज ठीक से कर दूंगा." वहीं, भाजपा को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए ट्रंप को भाजपा का पैर छूने वाला बताया और कहा कि भाजपा वाले मुद्दे की राजनीति करें, व्यक्तिगत मामला नहीं बनाएं. उन्होंने कहा बीजेपी वाले मुझे भी बांग्लादेशी कहते हैं.

