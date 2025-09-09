ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने किया जमकर हंगामा, बोले- यह ज्यादती है

बोकारो: मंत्री इरफान अंसारी सोमवार को जिला सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस के एससी मोर्चा के नेताओं ने जमकर बवाल काटा और हंगामा किया. सर्किट हाउस के बाहर काफी गहमा-गहमी देखने को मिला. कांग्रेस नेताओं ने गार्ड पर आरोप लगाया है.

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री सर्किट हाउस के तीन नंबर कमरे में थे. जहां कांग्रेस के एससी मोर्चा के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे. इस दौरान वहां उपस्थित गार्ड ने कमरे से जबरन कांग्रेस नेताओं को बाहर निकाल दिया. जिसपर हंगामा शुरू हो गया. मोर्चा के सदस्यों का कहना था कि हमलोग मंत्री से मिलने आए हैं. अपनी-अपनी समस्या उनके सामने रखने आए हैं. लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया और हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया.

मीडिया से बातचीत करते कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

इस दौरान लोगों ने मामले को शांत कराते एवं मीडिया से बचने की सलाह देते हुए नजर आए. हंगामा सुनकर मंत्री इरफान अंसारी खुद कमरे से बाहर निकले. जिसके बाद मोर्चा के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की. इस संबंध में मंत्री इरफान अंसारी कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते नजर आए.