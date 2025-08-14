रांची: कर्नाटक के बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर एक लाख दो सौ पचास फर्जी वोटरों के मुद्दे को लेकर देशभर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से पड़ोसी राज्य बिहार की धरती से "वोट अधिकार यात्रा" का प्रथम चरण शुरू करने जा रहे हैं. इसे लेकर गुरुवार को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला.

झारखंड में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी 24 जिलों में हाथ में बैनर लिए कैंडल मार्च निकाला. रांची में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, विधायक ममता देवी, पार्टी नेता, कांग्रेस कोटे के बोर्ड-निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य भी शामिल हुए.

गांव-गांव तक पहुंचेगा आंदोलन- केशव महतो कमलेश

वोट चोरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह तो वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत है. केशव महतो ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की चोरी संविधान के साथ छलावा है. आज संविधान में जनता को दिए अधिकारों को संवैधानिक संस्थाओं के सहयोग से ही कुचला जा रहा है. भाजपा ने लोकतंत्र की परिभाषा बदलकर रख दी है और संवैधानिक मान्यताओं की खिल्ली उड़ाई जा रही है.

राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे ने मोदी सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है. झूठ फरेब और चोरी के सहारे भाजपा केंद्र और राज्यों में सरकार बनाकर जनता के साथ मनमानी कर रही है. वोट चोरी ने चुनाव आयोग के सच को जनता के सामने ला दिया है. बिहार में SIR का मसौदा जारी होते ही चुनाव आयोग की काली कार्यशैली सामने आ गई है. वहां जीवित व्यक्ति को मृत, मृत को जीवित किया जा रहा है. एक व्यक्ति का नाम कई मतदाता सूची में एक ही पता पर सैकड़ों मतदाताओं का नाम शामिल किया गया है. यह भूल नहीं सोची समझी साजिश है.

वोट चोरी के खेल को पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा- प्रदीप यादव

झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि आज जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक है. कैंडल मार्च में आम लोगों की भागीदारी और उनका आक्रोश इसी को प्रदर्शित करता है. प्रदीप यादव ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के खेल को पंचायत स्तर तक ले जाएगी ताकि लोगों को भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ का पता चल सके. अगर हम समय रहते इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पीढियों को लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा. प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा चोरी से सत्ता प्राप्त कर रही है.

आयोग और भाजपा मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है- बंधु तिर्की

कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है. आज संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. बंधु तिर्की ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने साहस के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के मामले को जन-जन तक लेकर जाएगी. प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ना ही होगा.

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक दल उपनेता राजेश कच्छप, बंधु तिर्की, प्रदीप तुलस्यान, विधायक ममता देवी, रविंद्र सिंह, जगदीश साहू, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुजनी, लाल किशोरनाथ शाहदेव, सोनाल शांति, आलोक दुबे, रमा खलको, विनय सिन्हा दीपू, अभिलाष साहू, आभा सिन्हा , आलोक दूबे, राजन वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए.

पाकुड़ में भी निकाला गया कैंडल मार्च

पाकुड़ में कांग्रेस नेता अब घर-घर जाकर मतदाताओं को वोट चोरी के बारे में जानकारी दे रहे हैं. इस बीच पाकुड़ जिला मुख्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया. जिसमें झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक निशात आलम, जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया.

कैंडल मार्च कांग्रेस भवन से लेकर बिरसा चौक तक निकाला गया. मौके पर राजेश ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कैसे चुनाव जीते हैं, ये देशवासियो को पता है. लोगों में इसका आक्रोश साफ देखा जा रहा है.

वहीं, मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि वोटर लिस्ट में हेरा-फेरी के खिलाफ हमारे वरिष्ठ नेता सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी सड़क पर है. वोटर लिस्ट में हेरा-फेरी कर भाजपा पार्टी सत्ता में काबिज हुई है, जिसे जनता सब समझ रही है. मंत्री ने कहा कि 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.

