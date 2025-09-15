ETV Bharat / state

DUSU चुनाव से पहले कैंपस में सचिन पायलट-देवेंद्र यादव की एंट्री, छात्रों संग चाय पर चर्चा, बोले- "युवा ही हैं असली चेंजमेकर"

प्लेसमेंट की स्थिति पर विशेष ध्यान: छात्र हितेश्वर शर्मा ने बताया कि सचिन पायलट ने सहज और आत्मीय अंदाज में छात्रों के साथ बैठकर चाय पीते हुए उनकी समस्याओं को सुना. इस अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने पूछा कि विश्वविद्यालय में कौन-कौन सी कंपनियां भर्ती के लिए आती हैं और किन-किन विभागों के छात्र प्लेसमेंट प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं. उन्होंने बताया कि सचिन पायलट ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा ही समाज और देश में बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वह न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बल्कि समाज की सेवा और देश के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाएं.

इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षा, रोजगार और युवाओं की आकांक्षाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. यह मुलाकात छात्रों के बीच उत्साह और जोश का संचार करने वाला रहा, क्योंकि यह न केवल चुनावी तैयारियों का हिस्सा रहा, बल्कि युवाओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में एक कदम भी था.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव को अब केवल दो दिन बचे हैं. इसी मौके पर सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव सचिन पायलट और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट का दौरा किया.

युवाओं की ऊर्जा और विचारधारा ही देश को नई दिशा दे सकती: छात्र चेतन ने बताया कि इस चर्चा में विश्वविद्यालय की पढ़ाई, बुनियादी सुविधाओं और जॉब प्लेसमेंट जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई. सचिन पायलट ने छात्रों की आकांक्षाओं को समझने की कोशिश की और उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने यह भी जोर दिया कि युवाओं की ऊर्जा और विचारधारा ही देश को नई दिशा दे सकती है. इस दौरान देवेंद्र यादव ने भी छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया.

यह मुलाकात न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रही, बल्कि डूसू चुनाव के लिए भी जरूरी माना जा रहा है. सचिन पायलट और देवेंद्र यादव की यह पहल छात्रों के बीच कांग्रेस की उपस्थिति को मजबूत करने और उनकी समस्याओं को समझने का एक प्रयास रहा.

अनिल भारद्वाज, पूर्व कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

डूसू चुनाव में दिल्ली भाजपा से ज्यादा सक्रिय कांग्रेस: इस बार जब से डूसू चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. एनएसयूआई की मेनिफेस्टो लॉन्च करने से लेकर चुनावी तैयारी को लेकर भी उन्होंने एनएसयूआई को हर संभव सहयोग का वादा किया था. इसको लेकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में एक बैठक भी की थी, जिसमें विशेष रूप से डूसू चुनाव की तैयारी को लेकर प्लानिंग की गई थी. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी आज डूसू चुनाव में प्रचार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज, कैंपस लॉ सेंटर और मिरांडा हाउस कॉलेज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे. उनके साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे. छात्रों से संवाद करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक है. सभी चार एनएसयूआई उम्मीदवार छात्रों के समर्थन और विश्वास से निश्चित रूप से जीतेंगे.

