कोचांग गांव पहुंचा कांग्रेस के आला नेताओं का कुनबा, वित्त मंत्री ने कहा- पेट पालने के लिए गरीब उगाते हैं अफीम

खूंटी जिला के कोचांग गांव में कांग्रेस के आला नेताओं ने सभा की.

Congress leaders including minister held public meeting in Kochang village in Khunti district
खूंटी के कोचांग गांव में मंत्री समेत कांग्रेस के आला नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 11:13 PM IST

5 Min Read
खूंटीः झारखंड गठन के बाद पहली बार झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सहित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का जत्था नक्सल प्रभावित कोचांग गांव पहुंचे.

मंत्री और विधायकों ने पहली बार राजनीतिक सभा से अलग ग्राम प्रधान, हातूमुंडा और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एक साथ जंगल पहाड़ की प्राकृतिक वादियों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीधी वार्ता के अंदाज में आमसभा करते दिखे. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मांदर बजाकर ग्रामीणों का अभिवादन किया.

बता दें कि हाल के वर्षों में हेमंत सरकार ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ कार्रवाई कर लाखों एकड़ अफीम को नष्ट किया. जिसका असर खूंटी जिला में देखने को मिला. खूंटी, मुरहू, अड़की प्रखंड क्षेत्र के हजारों किसानों और हजारों एकड़ जमीन के जीआर के आधार पर मामला दर्ज किया गया और चिन्हित किसानों को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है.

कोचांग गांव के दौरे पर कांग्रेस के नेता (ETV Bharat)

इसी कार्रवाई को रोकने के उद्देश्य से आज रविवार को झारखंड सरकार के मंत्री, विधायक और दिग्गज नेताओं ने अपने संबोधन से आश्वस्त किया है कि एनडीपीएस एक्ट में कोई ग्रामीण जेल नहीं जाएंगे. वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में पूर्वोत्तर और वर्तमान केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार गरीबों और आदिवासियों के आजीविका पर विचार कर योजनाओं को धरातल पर उतारती तो आज कोई ग्रामीण गरीब नहीं रहता. हालांकि उन्होंने हेमंत सरकार का बचाव करते हुए यह भी कहा कि सरकार से दर्ज मुकदमों को समाप्त करने की दिशा में पहल करेंगे और अवैध अफीम को छोड़कर वैकल्पिक खेती पर जोर देंगे.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आमसभा में ही ऑन द स्पॉट कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की पहल की और एक माह के भीतर बुनियादी सुविधाओं सहित योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. कोचांग में दो दिन के भीतर स्वास्थ्य शिविर लगाने का निर्देश दिया. साथ ही बृहस्पतिवार को अड़की अंचलाधिकारी को भूमि संबंधी मामलों को लेकर शिविर लगाने का निर्देश दिया. जल्द ही कोचांग में दो तालाब बनाने को लेकर संबंधित पदाधिकारी को फोन घुमाया और अगले माह कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए फिर आने का वादा भी किया.

कोचांग पहुंचा वित्त मंत्री समेत पूर्व मंत्रियों का कुनबा (ETV Bharat)

क्षेत्रीय ग्राम सभा के काली सोय ने अफीम की खेती को लेकर प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधानों को नोटिस देकर अफीम की खेती करने वाले किसानों का नाम सत्यापित करने, हाई स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था करने, रोजगार पलायन, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया और इन समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई.

इस मौके पर स्थानीय सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किस जाने अनजाने में अफीम की खेती से जुड़े. इस क्षेत्र के लोगों एवं किसानों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर इस कलंक को मिटाया जा सकता है. उन्होंने सिमियालता से लाह की खेती करने कि सलाह दी. इसकी खेती से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे.

कोचांग गांव में वित्त मंत्री (ETV Bharat)

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य गठन का प्रमुख उद्देश्य जल जंगल जमीन की रक्षा के साथ यहां के लोगों का सर्वांगीण विकास करना था जो अब तक अधूरा है. रोजगार का कोई साधन नहीं होने के कारण लोग अनैतिक और गैर-कानूनी कार्यों को अपनाते हैं, अफीम की खेती भी इसी का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से इसकी खेती करने वालों में जागरुकता पैदा कर वैकल्पिक खेती एवं सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है. उन्होंने इस गंभीर समस्या को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया. सभा को अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने भी संबोधित किया.

कोचांग के ग्रामीणों ने वित्त मंत्री के समक्ष कई बुनियादी सुविधाओं और आजीविका संवर्द्धन प्रशिक्षण की व्यवस्था की मांग की. स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण सड़क, सिंचाई सुविधा समेत अन्य सुविधाओं की मांग ज्ञापन के माध्यम से की.

अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोचांग में रविवार को क्षेत्रीय ग्राम सभा का आयोजन किया गया. जिसमें कोचांग एवं आसपास के गांव के ग्राम प्रधान स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए. इस मौके पर क्षेत्रीय ग्राम सभा के द्वारा आमंत्रित कांग्रेस पार्टी के सांसद कालीचरण मुंडा, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की, प्रदीप बलमुचू, बादल पत्रलेख, सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला, सहित अन्य नेता शामिल हुए.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

