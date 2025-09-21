ETV Bharat / state

कोचांग गांव पहुंचा कांग्रेस के आला नेताओं का कुनबा, वित्त मंत्री ने कहा- पेट पालने के लिए गरीब उगाते हैं अफीम

खूंटी के कोचांग गांव में मंत्री समेत कांग्रेस के आला नेता ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 21, 2025 at 11:13 PM IST 5 Min Read