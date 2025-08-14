देहरादून: उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर आखिरी चरण की प्रक्रिया के तहत आज प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के लिए मतदान हो रहे हैं. हालांकि कई जिलों में भाजपा ने कांग्रेस को चुनावी रणनीति से पटखनी देते हुए जीत हासिल की है. यही वजह है कि कांग्रेस के लिए अब तक की सबसे मजबूत सीट देहरादून जिला अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चकराता विधायक प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के अलावा कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना और राजकुमार के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेसी देहरादून जिला पंचायत भवन के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं. कांग्रेस को डर है कि उनकी नजर हटते ही भाजपा किसी भी वक्त उनके साथ 'खेला' कर सकती है. इसलिए जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते, कांग्रेसी जिला पंचायत कार्यालय के बाहर से हटेंगे नहीं.

नैनीताल में हंगामे के बाद देहरादून में कांग्रेस ने डाला डेरा (VIDEO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने मौके का जायजा लिया और पाया कि जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या कांग्रेस के मुकाबले काफी कम है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान हो चुका है. अब कुछ ही देर 3:30 बजे परिणाम आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए अराजकता की है, उसे प्रदेशवासियों ने देखा है. भाजपा को इसका माकूल जवाब मिलेगा.

उन्होंने कहा कि देहरादून जिले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन, बल और सत्ता का दुरुपयोग करके जिला पंचायत सदस्यों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया है. कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बताया कि देहरादून एसएसपी ऑफिस में बुलाकर जिला पंचायत के सदस्यों को डराया धमकाया गया. यहां तक कि यह भी धमकी दी गई कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया जाता है तो उनकी जमीनों को सरकार में निहित कर दिया जाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भारतीय जनता पार्टी पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया और कहा कि देश में तो बीजेपी वोट की चोरी कर रही थी. लेकिन उत्तराखंड में तो भाजपा दिनदहाड़े लूट कर रही है. उन्होंने नैनीताल का उदाहरण देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या के फेसबुक अकाउंट से पूरी घटना लाइव रिकॉर्ड की गई है. किस तरह से बंदूक की नोक पर वोट को लूटने का काम किया जा रहा है. इसी तरह उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के मतदान को लेकर की जा रही अराजकता को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. करन माहरा का कहना है कि अब गैरसैंण में मॉनसून सत्र होने जा रहा है. उसमें कांग्रेस, सरकार से इन सभी मुद्दों पर मुखर होकर जवाब पूछेगी.

