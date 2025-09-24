खूंटी में अवैध अफीम की खेती पर सियासत, कांग्रेस नेता बोले- दर्ज केस खत्म कराने की करेंगे पहल, अर्जुन मुंडा ने कसा तंज
खूंटी में अफीम की खेती मामले में दर्ज केस पर कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया है. वहीं अर्जुन मुंडा ने इस पर तंज कसा है.
Published : September 24, 2025 at 4:00 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 4:40 PM IST
खूंटी: जिले में अफीम की खेती व्यापक स्तर पर होती रही है. वहीं हाल के वर्षों में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. मामले में 70 से अधिक नामजद एफआईआर और 100 से अधिक लोग एनडीपीएस मामले में जेल गए हैं. वहीं मामले में सरकार में शामिल सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि अफीम की खेती का बढ़ता दायरा गरीबी के कारण हो रहा है. साथ ही अफीम की खेती करने वालों पर दर्ज केस खत्म करने की वकालत की.
अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस और झामुमो पर कसा तंज
उधर, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने तंज कसते हुए कहा झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है. अविभाजित बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने यहां की जनता से साथ क्या किया यह सब जानते हैं. राज्य बनने से रोकने वाली एक बड़ी ताकत कांग्रेस थी. आज वो बयान देकर लोगों के बीच भरोसा जीतना चाहती है, लेकिन उसका कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी समस्या उपजती है तो उसका वैकल्पिक समाधान क्या है सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए, न कि दिग्भ्रमित करना चाहिए.
यहां के आदिवासी गरीब हैं, इसलिए अफीम उगा रहे हैं वित्त मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि लंबे अरसे तक शासन करने का यही नतीजा निकला. देश में और अविभाजित बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने शासन किया. कांग्रेस के सहयोगी दलों ने शासन किया यही कारण है कि आज गरीबी का अलाप कर रहे हैं.
एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले वापस हो
दरअसल, रविवार को कांग्रेस की जनसभा अड़की के कोचांग गांव में हुई थी. जिसमें प्रदेश प्रभारी के. राजू, सांसद कालीचरण मुंडा, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आश्वस्त किया कि एनडीपीएस एक्ट में कोई ग्रामीण जेल नहीं जाएगा. साथ ही अफीम की खेती मामले में लोगों पर दर्ज केस वापस कराने का भी आश्वासन दिया.
वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अगर सरकार गरीबों और आदिवासियों की आजीविका पर विचार कर योजनाओं को धरातल पर उतारती तो आज कोई ग्रामीण गरीब नहीं रहता. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि सरकार से दर्ज मुकदमों को समाप्त करने के लिए बात करेंगे और अवैध अफीम की खेती छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और वैकल्पिक खेती पर जोर देंगे.
झारखंड गठन का उद्देश्य पूरा नहीं-वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि आज से 25 वर्ष पहले जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, वह अब तक पूरा नहीं हुआ है. यदि किसी को हालात देखना है तो कोचांग के गरीब आदिवासी का चेहरा देख सकते है. उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी बहुत काम बाकी है. मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य आदिवासी के लिए बना था, लेकिन आज भी आदिवासी बदहाली में जी रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य गठन का उद्देश्य पूरा करने के लिए देश के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संकल्प पीड़ित, शोषित और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास करना है.
ग्रामीणों ने नासमझी में की अफीम की खेतीः सांसद
वहीं कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि नासमझी में लोगों ने अफीम की खेती की थी और प्रशासन की ओर से निर्देश आ गया कि अफीम की खेती को नष्ट करना है. जिले में अफीम की खेती को नष्ट करने का अभियान भी चलाया गया. उन्होंने कहा कि आज खेतिहरों को थाना से नोटिस आ रहा है. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद मंत्री से आग्रह किया कि क्षेत्र के किसानों पर दर्ज एनडीपीएस मामले को खत्म कराने की दिशा में पहल करें. उन्होंने जिले के किसानों से अफीम की खेती छोड़कर लाह की खेती करने के लिए प्रेरित किया.
ये भी पढ़ें-
कोचांग गांव पहुंचा कांग्रेस के आला नेताओं का कुनबा, वित्त मंत्री ने कहा- पेट पालने के लिए गरीब उगाते हैं अफीम
रांची के बुंडू में अफीम की खेती और नशे के खिलाफ अभियान, ग्रामीणों के साथ पुलिस ने किया जागरूकता संवाद
खूंटी में 36 लाख से अधिक का डोडा जब्त, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
अफीम के खिलाफ ग्रामीणों ने फूंका बिगुल! एसपी की मौजूदगी में हजारों ग्रामीणों ने ली शपथ