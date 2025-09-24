ETV Bharat / state

खूंटी में अवैध अफीम की खेती पर सियासत, कांग्रेस नेता बोले- दर्ज केस खत्म कराने की करेंगे पहल, अर्जुन मुंडा ने कसा तंज

खूंटी: जिले में अफीम की खेती व्यापक स्तर पर होती रही है. वहीं हाल के वर्षों में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है. मामले में 70 से अधिक नामजद एफआईआर और 100 से अधिक लोग एनडीपीएस मामले में जेल गए हैं. वहीं मामले में सरकार में शामिल सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि अफीम की खेती का बढ़ता दायरा गरीबी के कारण हो रहा है. साथ ही अफीम की खेती करने वालों पर दर्ज केस खत्म करने की वकालत की.

अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस और झामुमो पर कसा तंज

उधर, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने तंज कसते हुए कहा झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है. अविभाजित बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने यहां की जनता से साथ क्या किया यह सब जानते हैं. राज्य बनने से रोकने वाली एक बड़ी ताकत कांग्रेस थी. आज वो बयान देकर लोगों के बीच भरोसा जीतना चाहती है, लेकिन उसका कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी समस्या उपजती है तो उसका वैकल्पिक समाधान क्या है सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए, न कि दिग्भ्रमित करना चाहिए.

बयान देते सांसद कालीचरण मुंडा, मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

यहां के आदिवासी गरीब हैं, इसलिए अफीम उगा रहे हैं वित्त मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि लंबे अरसे तक शासन करने का यही नतीजा निकला. देश में और अविभाजित बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने शासन किया. कांग्रेस के सहयोगी दलों ने शासन किया यही कारण है कि आज गरीबी का अलाप कर रहे हैं.

एनडीपीएस एक्ट में दर्ज मामले वापस हो

दरअसल, रविवार को कांग्रेस की जनसभा अड़की के कोचांग गांव में हुई थी. जिसमें प्रदेश प्रभारी के. राजू, सांसद कालीचरण मुंडा, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आश्वस्त किया कि एनडीपीएस एक्ट में कोई ग्रामीण जेल नहीं जाएगा. साथ ही अफीम की खेती मामले में लोगों पर दर्ज केस वापस कराने का भी आश्वासन दिया.

वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अगर सरकार गरीबों और आदिवासियों की आजीविका पर विचार कर योजनाओं को धरातल पर उतारती तो आज कोई ग्रामीण गरीब नहीं रहता. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार गरीबों और वंचितों के लिए काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि सरकार से दर्ज मुकदमों को समाप्त करने के लिए बात करेंगे और अवैध अफीम की खेती छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और वैकल्पिक खेती पर जोर देंगे.