भंवर जितेन्द्र सिंह का प्रदेश व केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, सरिस्का को लेकर कही बड़ी बात

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का आरोप- माफियाओं ने खरीद रखा है प्रदेश व केंद्र की सरकार. जनता सब जानती है.

Bhanwar Jitendra Singh
भंवर जितेन्द्र सिंह भाजपा सरकार पर आरोप (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
अलवर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ​​भंवर जितेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया कि सरिस्का के सीटीएच के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व प्रदेश की सरकार को भू-माफिया ने खरीद रखा है. यह बात प्रदेश की जनता जानती है.

वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि अलवर संसदीय क्षेत्र के भिवाड़ी में भी वोटों की चोरी हुई है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सोमवार को एक निजी होटल में कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे.

भंवर जितेन्द्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से सरिस्का के सीटीएच का मामला जिस तरह जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, उससे भ्रष्टाचार की बू आती है. उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा कि मात्र तीन दिन में सरिस्का के सीटीएच का प्रस्ताव अलवर से तैयार होकर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड तक क्लियर कर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया हो.

पढ़ें : भंवर जितें​द्र सिंह बोले- सरिस्का में काम कर रहा माफिया, सीटीएच मामले की सीबीआई जांच हो

उन्होंने भाजपा की केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इतनी तेज तो बुलट ट्रेन भी नहीं चलती, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि सरिस्का के सीटीएच मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लताड़ लगाई है. सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में सरिस्का के सीटीएच मामले की स्थिति साफ हो सकेगी.

झालावाड़ में मुआवजा मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा : पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि झालावाड़ में पिछले दिनों बारिश के चलते स्कूल भवन के गिरने से बच्चों की मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेर रखा है. उन्होंने कहा कि ऐसे दर्दनाक मामले में भी प्रदेश की भाजपा सरकार संवेदनशील नहीं है. प्रदेश की जनता इनको देख रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.

भिवाड़ी में भी हुए वोट चोरी : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सिंह ने कहा कि पार्टी के आहृवान पर अलवर जिले में भी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है. अभी यह जिला मुख्यालय पर शुरू किया गया है. कुछ समय बाद इस अभियान को ब्लॉक व मंडल तथा नगर पालिका स्तर पर शुरू कर लोगों से अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर कराए जाएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है. इसलिए वे चुनाव आयोग को चोर आयोग कहते हैं. सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अलवर संसदीय क्षेत्र के भिवाड़ी में भी वोटों की चोरी हुई है. वहां एक निजी सोसायटी जो कि अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई है, वहां न तो बिजली कनेक्शन है और ना ही फ्लोरिंग पूरी हुई है. वहां लोकसभा चुनाव में 90 प्रतिशत और इससे ज्यादा वोटिंग हुई है. उन्होंने कहा कि यह सब वोट चोरी का फर्जीवाड़ा है.

