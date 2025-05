ETV Bharat / state

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस के आरोपों के बीच, संदीप दीक्षित ने कही ये बड़ी बात - ALL PARTY DELEGATION AGAINST TERROR

संदीप दीक्षित ने कही ये बात ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई पर इस महीने के आखिर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों का दौरा करने वाला है. इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता शशि थरूर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, जेडीयू नेता संजय कुमार झा, भाजपा नेता बैजयंत पांडा, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत एकजुट है और सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे. इस पर दिल्ली कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, "पहले भी हमने ऐसा किया है. महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा सर्वदल के नेताओं का समूह विदेशों में जाता है और वह जाकर वहां बात करते हैं, हमें भारत सरकार जो जानकारी देती है, वही बात हम लोग वहां करते हैं". दरअसल, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को ऑल पार्टी डेलिगेशन के तहत जो चार नाम दिए थे, उनमें से केंद्र की लिस्ट में एक भी शामिल नहीं है. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी थी, 'कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा, ये नाम दिए गए- आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार.

