'बीजेपी पहले मजाक उड़ाती थी, अब कांग्रेस के दबाव में ही जातिगत जनगणना का फैसला हुआ' : पायलट - CASTE CENSUS

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 4, 2025 at 1:36 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 1:48 PM IST 3 Min Read

जोधपुर : कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है. रविवार को पाली में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पायलट ने जोधपुर एयरपोर्ट पर जातिगत जनगणना को लेकर मीडिया से बातचीत की. समय पर शुरू करवाएंगे जातिगत जनगणना : जातिगत जनगणना पर पायलट ने कहा कि केंद्र को घोषणा करनी पड़ी. इसकी मांग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कर रहे थे. अब हमारा प्रयास होगा कि इसका समय तय कर उसे शुरू करवाया जाए. इससे यह केवल घोषणा नहीं रहे, पूरा डेटा पारदर्शी हो और समय पर काम पूरा होना चाहिए. इससे लोगों के लिए नीति निर्धारण हो सकेगा. कांग्रेस के दबाव में ही यह फैसला हुआ है. भाजपा के नेता और मंत्री जातिगत जनगणना की मजाक उड़ाते थे, राहुल गांधी को अर्बन नक्सली तक कहा गया. वह कहते थे एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो काटोगे. अब सरकार को खुद इसकी स्वीकृति जारी करनी पड़ी है. पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर) पढ़ें. राठौड़ बोले- गहलोत के आरोपों में दम नहीं, जातिगत जनगणना के फैसले पर मियां मिट्ठू बन रहे हैं

