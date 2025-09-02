ETV Bharat / state

पायलट बोले-प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं - FORMER DEPUTY CM SACHIN PILOT

पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पौने दो साल में कुछ नहीं किया. हम विधानसभा में सरकार को घेरेंगे.

Sachin Pilot talking to the media
मीडिया से बात करते सचिन पायलट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 8:30 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read

जयपुर: बिहार की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए कांग्रेस के मंच से बोले गए अपशब्दों का मामला तूल पकड़ रहा है. इस मामले में देशभर में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा. वहीं, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. प्रधानमंत्री के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसका कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिरकत करने आए पायलट ने मंगलवार रात कहा कि हम लोग ऐसी पार्टी में हैं, जिसमें संस्कार, संयम और अनुशासन अनिवार्य है. हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग की भर्त्सना करते हैं. जिसने भी इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यदि किसी के मंच पर कोई चढ़ जाए और अपशब्द बोल दे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

सचिन पायलट बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर बवाल जारी, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन - PM MODI MOTHER INSULT CONTROVERSY

विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी चाहिए. पिछले कई साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. गठबंधन सरकार चला रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए. बेरोजगारी और अमेरिकी टैरिफ पर बात होनी चाहिए, सबकी एकराय है कि माता-पिता सबके हैं और सबके लिए सम्मानित हैं.

मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती भाजपा सरकार: सचिन पायलट ने कहा कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की भजनलाल सरकार, ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते हैं. आज प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं. जनजीवन अस्त-व्यस्त है. किसानों को भारी नुकसान हुआ है और भी कई मुद्दे हैं. हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए. जनता ने हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हो, लेकिन यह सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती. भजनलाल सरकार ने पौने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सदन में सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.

जयपुर: बिहार की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए कांग्रेस के मंच से बोले गए अपशब्दों का मामला तूल पकड़ रहा है. इस मामले में देशभर में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा. वहीं, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. प्रधानमंत्री के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसका कांग्रेस से कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शिरकत करने आए पायलट ने मंगलवार रात कहा कि हम लोग ऐसी पार्टी में हैं, जिसमें संस्कार, संयम और अनुशासन अनिवार्य है. हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग की भर्त्सना करते हैं. जिसने भी इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यदि किसी के मंच पर कोई चढ़ जाए और अपशब्द बोल दे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

सचिन पायलट बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को लेकर बवाल जारी, भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन - PM MODI MOTHER INSULT CONTROVERSY

विकास और डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी चाहिए. पिछले कई साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. गठबंधन सरकार चला रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए. बेरोजगारी और अमेरिकी टैरिफ पर बात होनी चाहिए, सबकी एकराय है कि माता-पिता सबके हैं और सबके लिए सम्मानित हैं.

मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती भाजपा सरकार: सचिन पायलट ने कहा कि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की भजनलाल सरकार, ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते हैं. आज प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं. जनजीवन अस्त-व्यस्त है. किसानों को भारी नुकसान हुआ है और भी कई मुद्दे हैं. हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए. जनता ने हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि उनके मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हो, लेकिन यह सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती. भजनलाल सरकार ने पौने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सदन में सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.

Last Updated : September 2, 2025 at 8:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI MOTHER INSULT CONTROVERSYPRIME MINISTER NARENDRA MODIBHAJANLAL GOVERNMENT TARGETEDSACHIN PILOT TARGETED BJPFORMER DEPUTY CM SACHIN PILOT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.