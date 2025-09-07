जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट का मेवाड़ में शक्ति प्रदर्शन, सांवलिया सेठ का लेंगे आशीर्वाद
जन्मदिन के दिन सचिन पायलट सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए पहुंचे. यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
Published : September 7, 2025 at 11:04 AM IST|
Updated : September 7, 2025 at 11:47 AM IST
उदयपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ में अपना जन्मदिन मना रहे हैं. पायलट को जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में सांवलिया सेठ पहुंचे हैं. पायलट सांवलिया सेठ मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.
मीडिया से बातचीत में क्या बोले पायलट : डबोक एयरपोर्ट पर पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज इस पवित्र भूमि पर सांवरिया सेठ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा. पूरे प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं. ऐसे में भगवान से कामना करता हूं सब लोग सुरक्षित रहें और जो लोग कठिनाइयों में हैं, उनकी मदद ऊपर वाला करे. यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं. प्रदेश और देशवासियों में सुख चैन अमन की कामना करता हूं.
पढ़ें. सचिन पायलट का जन्मदिन इस बार चित्तौड़गढ़ में, समर्थक करेंगे शक्ति प्रदर्शन और सेवा कार्यक्रम
पायलट ने कहा कि युवाओं को अवसर मिलते रहे. हम सब मिलकर इस प्रदेश की उन्नति की लिए काम करते रहें. कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का जोश प्रकट किया उसके लिए आभार. मेवाड़ में सदैव कांग्रेस मजबूत रही है और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, यह दिखाता है कि आने वाले समय में हम और मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देंगे. जनता का विश्वास और मन जीतेंगे. पायलट ने कहा कि 3 साल बाद में फिर से कांग्रेस पार्टी की बंपर वापसी होगी.
रास्ते में जगह-जगह भव्य स्वागत : सचिन पायलट करीब 10 बजे दिल्ली से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एयरपोर्ट के बाहर उनका जमकर स्वागत किया. पायलट का उदयपुर एयरपोर्ट से लेकर सांवलिया सेठ तक रास्ते में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए.
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री @SachinPilot को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 7, 2025
मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं।
(File Pic) pic.twitter.com/TfQpFYS9Uz
मंदिर परिसर में बनाया गया है डोम : सचिन पायलट भगवान सांवलिया सेठ की पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में ही बने विशाल डोम में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों से मुलाकात करेंगे और उनकी शुभकामनाएं लेंगे. साथ ही वे अपने संक्षिप्त संबोधन में पार्टी नेताओं में जोश भरने का काम भी करेंगे. सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी है.
एआईसीसी महासचिव, टोंक विधायक एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी को जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) September 7, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि व आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार ऊर्जा प्रदान करें।@SachinPilot pic.twitter.com/hckW4XyrNE
इन नेताओं ने दी बधाई : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई दी और कहा है कि मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके जीवन में सदैव सफलता और खुशियां बनी रहे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा कि एआईसीसी महासचिव और राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट को जन्मदिन की मंगल में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार ऊर्जा प्रदान करें. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ नेता श्री सचिन पायलट जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं l— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 7, 2025
ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ l @SachinPilot pic.twitter.com/DhkE6evORz
जन्मदिन के बहाने मेवाड़ को साधेंगे पायलट : पार्टी नेताओं का कहना है कि जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट मेवाड़ को साधने का प्रयास करेंगे. भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और उदयपुर ग्रामीण में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आगामी निकाय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जोश भरने का काम करेंगे. राजनीतिक विश्लेषक भी पायलट के इस जन्मदिन को उसी से जोड़कर देख रहे हैं. संभवत: यह पहली बार है जब सचिन पायलट ने टोंक, दौसा, जयपुर और अजमेर से बाहर मेवाड़ क्षेत्र में अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सचिन पायलट के समर्थक विधायक मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया, रामनिवास गावड़िया, प्रशांत शर्मा, सांसद मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा बधाई देने सांवलिया सेठ पहुंचे हैं. वहीं, पूर्व विधायक जीआर खटाना, इंद्राज गुर्जर, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक नेता सांवलिया सेठ पहुंचे हैं.
श्री @SachinPilot जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ।— Sukhjinder Singh Randhawa (@Sukhjinder_INC) September 7, 2025
ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सफलता और खुशियाँ बनी रहें। pic.twitter.com/qdBxbBlwqG