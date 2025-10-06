ETV Bharat / state

जयपुर में दो नगर निगमों के विलय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका, सुनवाई 30 अक्टूबर को

हाईकोर्ट में जयपुर के नगर निगम विलय पर याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को. स्कूलों के लिए बजट आवंटन को लेकर अदालत ने जवाब मांगा.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 7:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शहर के हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगमों को समाप्त कर एक नगर निगम गठित करने की अधिसूचना के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरआर तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी. राज्य सरकार ने इस याचिका के खिलाफ अपना जवाब पेश करते हुए इसे खारिज करने की गुहार लगाई. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बीएस संधु की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपना प्रति-जवाब पेश करने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी.

सरकार का पक्ष: जवाब में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि याचिका दायर करने वाले कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हैं और पिछले साल हवामहल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. इस वजह से यह याचिका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनहित के नाम पर दायर की गई है.

इसे भी पढ़ें- अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि दोनों नगर निगमों को विलय करने का निर्णय नागरिकों के हित और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए लिया गया है. नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार को नगर निगम की सीमाओं में बदलाव का अधिकार है. सरकार ने यह भी बताया कि दो निगम होने से राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है. प्रत्येक निगम के लिए अलग-अलग आधारभूत ढांचा, प्रशासनिक और मंत्रालयिक स्टाफ, जमीन, भवन, वाहन, उपकरण और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता होती है.

याचिकाकर्ता का पक्ष: दूसरी ओर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 27 मार्च को जारी अधिसूचना पूरी तरह मनमानी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत है। दोनों निगमों को समाप्त कर एक निगम बनाने के दौरान वार्डों की संख्या 250 से घटाकर 150 कर दी जाएगी. इसके अलावा निगम सीमा में शामिल 80 गांवों की करीब 1.75 लाख की आबादी शामिल की गई है.

याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों निगमों के एकीकरण से नागरिकों का जनप्रतिनिधित्व कम हो जाएगा. शहर की मौजूदा आबादी 45 लाख से अधिक है. बढ़ते शहरीकरण और क्षेत्रफल के हिसाब से मौजूदा वार्डों से सौ वार्ड कम करना शहर के विकास के लिहाज से उचित नहीं है. इससे न केवल शहर का विकास प्रभावित होगा, बल्कि प्रशासनिक ढांचा भी बिगड़ेगा और आमजन की अफसरों तक पहुंच कम हो जाएगी.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट में दो मामले: हैरिटेज और ग्रेटर निगमों के विलय के खिलाफ पीआईएल, समय पूर्व रिहाई नहीं करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

वहीं एक दूसरे मामले की सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बताने को कहा है कि झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से पहले स्कूलों को कितना बजट आवंटित किया गया था और अब इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है. वहीं, अदालत ने राज्य सरकार को 9 अक्टूबर को इस संबंध में रोड मैप भी पेश करने को कहा है. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि जर्जर स्कूलों को चिन्ह्ति कर वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर पढ़ाया जा रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से ऐसे स्कूलों के लिए बजट भी आवंटित किया गया है. इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि घटना से पूर्व कितना बजट आवंटित हुआ था और अब कितना बजट दिया गया है. वहीं इसके लिए काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा. इस पर महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय देने को कहा. ऐसे में अदालत ने महाधिवक्ता को 9 अक्टूबर तक का समय दिया है.

झालावाड़ के पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. वहीं अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि स्कूल के किसी भी जर्जर भवन में कक्षाएं नहीं लगाई जाएं और सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करें. इसके अलावा अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जर्जर स्कूल भवनों को लेकर राज्य सरकार की ओर से की गई व्यवस्था पर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

जयपुर नगर निगम विलयनगर निगम अधिसूचनाRAJASTHAN HIGH COURTझालावाड़ स्कूल हादसाJAIPUR MUNICIPAL CORPORATION MERGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.