भारत-पाकिस्तान के बीच मैच का विवाद जारी, अब सुरजेवाला बोले- "ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, फिर दुश्मन से क्रिकेट क्यों?"

णदीप सुरजेवाला ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध किया ( Etv Bharat )

September 14, 2025

कैथल: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज कैथल जिले के ढांड अनाज मंडी में न्याय अधिकार सम्मेलन में आए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आज होने वाले एशिया कप के भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया. बीसीसीआई और जय शाह कमा रहे मैच से पैसा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को काश शहीद शुभम की पत्नी की चीख सुनाई देती, तो वो फौरन भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, जिससे अमित शाह का बेटा जय शाह और बीसीसीआई पैसा कमा रही है, उसे कैंसिल कर देते. मैं आज पीएम मोदी और भाजपा को ये कहता हूं कि भारतीयों का खून और क्रिकेट का खेल साथ-साथ कैसे चल सकता है. भारतीयों का बलिदान और क्रिकेट की शान दोनों साथ-साथ कैसे चल सकते हैं. क्या मजूबरी है कि पाकिस्तान के आगे हिंदूस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं कि हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है.

