भारत-पाकिस्तान के बीच मैच का विवाद जारी, अब सुरजेवाला बोले- "ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, फिर दुश्मन से क्रिकेट क्यों?"

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध किया.

णदीप सुरजेवाला ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध किया
णदीप सुरजेवाला ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध किया (Etv Bharat)
Published : September 14, 2025 at 4:39 PM IST

कैथल: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला आज कैथल जिले के ढांड अनाज मंडी में न्याय अधिकार सम्मेलन में आए थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आज होने वाले एशिया कप के भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध किया.

बीसीसीआई और जय शाह कमा रहे मैच से पैसा

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को काश शहीद शुभम की पत्नी की चीख सुनाई देती, तो वो फौरन भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, जिससे अमित शाह का बेटा जय शाह और बीसीसीआई पैसा कमा रही है, उसे कैंसिल कर देते. मैं आज पीएम मोदी और भाजपा को ये कहता हूं कि भारतीयों का खून और क्रिकेट का खेल साथ-साथ कैसे चल सकता है. भारतीयों का बलिदान और क्रिकेट की शान दोनों साथ-साथ कैसे चल सकते हैं. क्या मजूबरी है कि पाकिस्तान के आगे हिंदूस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए हैं कि हमें उनके साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है.

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला (Etv Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, तो दुश्मन से मैच कैसे ?

आगे कहा कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है. यानी हम आज भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई में है. अगर भारत-पाकिस्तान की लड़ाई आज भी छिड़ी हुई है, तो ऐसे देश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं. ये भाजपा के दोगलेपन का स्पष्ट सबूत है. ये उरी, पहलगाम और गलवान तक के शहीद सैनिकों और उनकी शहादत का घोर अपमान है. इसलिए बगैर देरी के पीएम मोदी को इस निर्णय को बदलना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- भारत पाकिस्तान मैच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, जानें क्या कहा

