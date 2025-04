ETV Bharat / state

बेगूसराय पहुंचे राहुूल गांधी, कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल - RAHUL GANDHI BIHAR VISI

राहुल गांधी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 7, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : April 7, 2025 at 11:30 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED 'पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो' पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कांग्रेस की मांग बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में जमकर युवाओं की भीड़ उमड़ी है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेना में पेंडिंग बहाली पूरी करने की मांग की है. बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए राहुल गांधी बेगूसराय में आयोजित पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए. साथ में कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे. कन्हैया कुमार के साथ पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौदूर रहे. रोजगार दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी रोजगार दो पलायन रोको यात्रा में राहुल गांधी के नेतृत्व में रोजगार की लड़ाई लड़ी जाएगी. कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर पूरी तरह तैयार है. सदाकत आश्रम पहुंचे राहुल गांधी राहुल गांधी बेगूसराय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पटना में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे. राहुल गांधी दिल्ली से बिहार के लिए रवाना राहुल गांधी दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो गए हैं. बिहार में पटना एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय के लिए जाएंगे, जहां कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भाग लगेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलायन रोको नौकरी दो मुद्दा बनाया गया है. इसको लेकर सुबह 9:30 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए.

Last Updated : April 7, 2025 at 11:30 AM IST