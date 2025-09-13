ETV Bharat / state

वोट चोरी और कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, गुंजल बोले- भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही

कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर वोट चोरी, लोकतंत्र को कमजोर करने और राजस्थान में कानून-व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाया.

Vote Theft Issue
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते प्रहलाद गुंजल (ETV Bharat Bundi)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 6:32 PM IST

2 Min Read
बूंदी: वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. गुंजल ने कहा कि भाजपा अब जनता से वोट लेकर नहीं, बल्कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करना चाहती है. लोकतंत्र की हत्या करने की यह साजिश कांग्रेस कार्यकर्ता सफल नहीं होने देंगे.

गुंजल शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 'संगठन सर्जन' अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है.

पढ़ें: हरीश चौधरी बोले: वोट चोरी कांग्रेस का नहीं, हर देशवासी का आंदोलन, सभी को होना चाहिए शामिल

चोर-लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं, किसान-मजदूर और बेबस जनता न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, जबकि भाजपा नेताओं को सिर्फ कुर्सी की चिंता है. यह सरकार जनता को असुरक्षित कर चुकी है. गुंजल ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा की सच्चाई उजागर करें और बूंदी से लेकर पूरे राजस्थान तक सत्ता परिवर्तन की गूंज बुलंद करें.

बैठक की अध्यक्षता बूंदी प्रभारी अप्सरा अंसारी और सह-प्रभारी जुलियस कलेमेंट ने की. उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान का असली मकसद गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना है, ताकि भाजपा की जनविरोधी नीतियों को उजागर किया जा सके. इस मौके पर पीसीसी सचिव आनंदी लाल मीणा, महासचिव गुड्डू कादरी, जिला महासचिव नरेंद्र पुरी, बूंदी मदरसा बोर्ड चेयरमैन जावेद जेड़, ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण मीणा, प्रदेश सचिव चर्मेश शर्मा, हिंडोली ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण बैरवा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे.

